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    Besonders beachtet!

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    Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus (46,65€) - 28.08.2026

    Am 28.08.2026 ist die Mercedes-Benz Group Aktie, bisher, um +2,53 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus (46,65€) - 28.08.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

    Die Mercedes-Benz Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,53 % auf 46,65 zulegen. Das sind +1,15  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mercedes-Benz Group Aktie. Nach einem Plus von +1,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,65. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,06 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -23,85 % verloren.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,39 %
    1 Monat +0,21 %
    3 Monate -12,06 %
    1 Jahr -14,37 %
    Stand: 28.08.2026, 15:04 Uhr

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,02 Mrd. € wert.

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    Börsen Update Europa - 28.08. - FTSE Athex 20 schwach -1,45 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +2,43 %. General Motors notiert im Minus, mit -0,31 %.

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    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    +2,45 %
    +4,39 %
    +0,21 %
    -12,06 %
    -14,37 %
    -32,30 %
    -23,73 %
    -11,29 %
    +140,82 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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