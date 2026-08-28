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    Open Source mit Ansage

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    Tencent lässt diese KI los – und sie optimiert sich plötzlich selbst

    Tencent öffnet sein neues KI-Modell Hy4 preview. Es soll nicht nur stark programmieren und analysieren, sondern sich teilweise selbst optimieren können.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tencent startet Open-Source-Modell Hy4 preview
    • Hy4 glänzt bei Programmierung und Forschung
    • KI optimiert Entwicklung und Infrastruktur selbst
    • Report: KI braucht Strom
    Open Source mit Ansage - Tencent lässt diese KI los – und sie optimiert sich plötzlich selbst
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Tencent bringt mit Hy4 preview ein neues Open-Source-KI-Modell auf den Markt. Die Chinesen setzen dabei auf enorme Rechenleistung und eine ungewöhnliche Fähigkeit: Die KI kann Teile ihrer eigenen Entwicklung und Infrastruktur optimieren.

    770 Milliarden Parameter

    Hy4 preview verfügt über insgesamt 770 Milliarden Parameter, davon sind 49 Milliarden gleichzeitig aktiv. Das Modell verarbeitet zudem mehr als eine Million Tokens und soll besonders bei Programmierung, Büroarbeit und wissenschaftlicher Forschung überzeugen.

    Tencent hat Hy4 preview von Beginn an eng mit seinen Produkten WorkBuddy und CodeBuddy entwickelt. Weltweit lässt sich das Modell darüber sowie über Yuanbao und weitere Tencent-Anwendungen nutzen. Auch der Zugriff per Programmierschnittstelle ist über Tencent Cloud TokenHub und OpenRouter möglich.

    In einem internen Blindtest mit 163 Experten und 203 technischen Aufgaben kam Hy4 preview auf durchschnittlich 2,99 von 4 Punkten. Damit lag das Modell knapp vor GLM-5.3 mit 2,92 Punkten und Kimi K3 mit 2,94 Punkten.

    KI hilft bei ihrer eigenen Entwicklung

    Besonders interessant ist jedoch ein anderer Aspekt. Hy4 preview war laut Tencent erstmals selbst an der Optimierung seines Entwicklungsprozesses beteiligt. Das Modell entwickelte Vorschläge für Trainingsmethoden, Datenstrategien und Bewertungsverfahren, führte Experimente durch und verbesserte die Ansätze anhand der Ergebnisse.

    Auch seine eigene Infrastruktur nahm die KI unter die Lupe. Sie identifizierte Engpässe bei der Verarbeitung und optimierte unter anderem die Zusammenführung von Rechenoperationen und die Kommunikation zwischen Systemkomponenten. Dadurch stieg der Gesamtdurchsatz laut Tencent gegenüber der Ausgangsbasis um 31,8 Prozent.

    Das Modell soll zudem komplexe Softwareprojekte planen, Fehler beheben und validieren können. Bei der Spieleentwicklung reicht laut Tencent bereits eine natürlichsprachliche Anfrage, um einen spielbaren Prototyp zu erstellen. Auch bei Finanzanalysen und wissenschaftlichen Aufgaben habe Hy4 preview deutliche Fortschritte gemacht.

    Günstiger Zugang

    Tencent will die Technologie zugleich möglichst breit zugänglich machen. Die Nutzung von Hy4 preview ist auf WorkBuddy und CodeBuddy zunächst zwei Wochen kostenlos. Der Vorgänger Hy3 bleibt dort sogar bis zum 30. September gratis verfügbar.

    Auch die Kosten für die Programmierschnittstelle fallen vergleichsweise niedrig aus. Tencent verlangt 0,834 US-Dollar je 1 Million Eingabe-Tokens und 2,501 US-Dollar je 1 Million Ausgabe-Tokens.

    Die aktuelle Version ist zunächst eine Vorschau. Weitere Modelle der Hy4-Serie sollen laut Tencent bereits in Kürze folgen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tencent Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 49,69EUR auf Tradegate (28. August 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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