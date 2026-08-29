wO-User zum Gerresheimer-CEO-Rücktritt: „Der Röhrhoff macht den Röhrhoff.“

Die Diskussion rund um die Gerresheimer AG war in dieser Woche das aktivste Thema in der wallstreetONLINE-Community. Im Mittelpunkt stand zunächst der überraschende Abgang von Interim-CEO Uwe Röhrhoff am 24. August – nur eine Woche vor der Hauptversammlung und ohne dass ein Nachfolger benannt wurde (wallstreetONLINE berichtete). Während einige wO User darauf verweisen, dass Röhrhoff ohnehin nur „bis längstens Oktober 2026“ bestellt war, sorgt vor allem der ungewöhnliche Zeitpunkt für Spekulationen. Im Forum wird über mögliche Differenzen mit dem Aufsichtsrat und der künftigen strategischen Ausrichtung ebenso diskutiert wie über persönliche Gründe.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgten am 27. August die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026. Zwar stieg der Umsatz leicht, gleichzeitig fiel das bereinigte EBITDA deutlich und die Marge sank auf 12,6 Prozent. Während die einen den verbesserten Free Cashflow, die geplanten Verkäufe und eine erwartete Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr positiv hervorheben, sehen andere die operative Entwicklung weiterhin kritisch. Entsprechend dreht sich die Diskussion derzeit vor allem um die Frage, ob Gerresheimer tatsächlich vor einem Neustart steht – oder ob die Probleme noch längst nicht überwunden sind.

Hier einige Stimmern aus der Gerresheimer Diskussion zum vorzeitigen Rückzug vom CEO Uwe Röhrhoff:



Warren64: "Röhrhoff ist als CEO zurückgetreten, ohne dass ein Nachfolger bekannt gegeben wurde.

Das liest sich auch merkwürdig, oder? Kein Bock mehr auf die HV? Kann ich zwar verstehen, wäre aber auch ziemlich feige, wenn das der Grund ist."

Emil_Zappa: "Ich glaube, dass Wolf Lehmann in der Doppelfunktion CFO+CEO zumindest eine sehr gute Übergangslösung ist. Bislang hat Lehmann das Schiff erfolgreich durch alle Untiefen gesteuert."

darauf Warren64: "Ich finde es trotzdem merkwürdig. Er hätte doch wirklich noch weitermachen können bis ein neuer CEO gefunden ist. Es gibt bestimmt einen Grund dafür. Vielleicht extrem schlechte Ergebnisse im ersten Halbjahr."

Alles_Kaese: "Röhrhoff, Centor und PPP haben GH nicht auf Spur gebracht. Die Zahlen, die kommen werden wieder ein Fiasko sein. Also geht er von allein, bevor gegangen wird. Mal sehen was beim Verkauf Molded Glass noch On Top kommt. Am Ende wird auch Tubular Glass verkauft, und dann geht’s Licht definitiv aus."

CraaaazyRalf: "War es nicht die Union oder DWS, die den Vorstand nicht entlasten wollten? Möglicherweise hängt es damit zusammen. Dass die Q1 Ergebnisse schwach werden, überrascht hier im Forum hoffentlich niemanden mehr. Denke nicht, dass das der Grund für den Rücktritt ist."

Deepvalue: "Komplettes Desaster: Der CEO wirft das Amt hin, die weit verspäteten Quartalszahlen sind nur vorläufig. Die Bude brennt leider immer noch lichterloh, da könnten sogar noch neue Bilanzierungsleichen aufgetaucht sein (sonst hätte der WP die Zahlen abgenickt und sie wären endgültig). Der CEO ist gefrustet, gibt nicht einmal persönliche/gesundheitliche/familiäre Gründe vor, obwohl im als langjährigem CEO der Laden sicherlich am Herzen hängt. Der CFO bleibt (?). Ich dachte nach den Verkäufen wäre endlich Ruhe, aber wo hundert Cockroches sind auch tausend (ist leider bei GXI von ein auf hundert zu erhöhen der Spruch). Die Analystenkonferenz am Donnerstag plus die HV am Montag werden interessant. Die schon länger investierten haben meine Sympathie und Beileid..."

RealJoker: "Der CEO geht ohne Angabe von Gründen und hält nicht mal noch die paar Wochen durch. Grundsätzlich sehr negativ, die erste Reaktion des Kurses ist eindeutig. Sieht m.E. nach katastrophalen Zahlen aus, da da vermeldet werden und der CEO nicht mehr verkünden will (wird)."

darauf Lputjan: "Das glaube ich kaum - wer heuert denn so einen Hosenscheisser nochmal an, der in Verantwortung ist und sich vor der Verkündung von schlechten Zahlen aus dem Staub macht? Der wäre komplett verbrannt."

Lucrum45: "Ich finde es schon etwas merkwürdig, wenn ein CEO (wenn auch nur Interims) eine Woche vor der HV hinschmeisst. Für mich gibt es eigentlich nur zwei mögliche Gründe warum man so etwas macht: Entweder persönliche Gründe wie Krankheit/Familie oder Streit mit dem Aufsichtsrat über Themen wie zukünftige Strategie oder CEO Nachfolge. Da in der Nachricht kein Nachfolger genannt wurde tendiere ich eher zu persönlichen Gründen. In der HV am 1.9. werden wir sicher mehr erfahren. Wichtig für mich sind jetzt die Q1 Zahlen am 27.8., dass die Zahlen dabei nur vorläufig sind stört mich nicht und ist vermutlich BAFIN Untersuchung und Centor/PPP Verkauf geschuldet."

darauf Emil_Zappa: "Vielleicht will sich Lehmann auf der HV schon mal als künftiger CEO in Szene setzen. Wie ich gestern schon schrieb, ist die Phase der akut existenzgefährdenden Vertrauenskrise - Misstrauen vor allem seitens der Banken/Gläubiger/Schuldscheininhaber - inzwischen passé. Denn die Überschuldung dürfte nach dem Centor/PPP-Verkauf auch bei den Gläubigern kein Thema mehr sein. Ich vermute weiterhin, dass Röhrhoff und Lehmann unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der künftigen Ausrichtung von Gerresheimer haben. Lehmann dürfte zusammen mit Röhrig eher moderne Konzepte verfolgen. Womöglich erfolgte der PPP-Verkauf gegen den Willen von Röhrhoff, der das Tafelsilber schwinden sah, während Lehmann vorzog, finanziell einen sauberen Tisch zu haben, so dass die drückenden Altlasten ein für alle mal ad acta gelegt sind - für einen unbeschwerten Neuanfang. Dies ist aber alles pure Spekulation meinerseits."

Ihadana: "Versteh dir Aufregung um die Beendigung des Mandates nicht. Laut Meldung: "Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden" --> ist doch alles nach Plan. Da steht bis längstens Oktober, da ist eine Beendigung Ende August doch nix ungewöhnliches."

darauf Buch_999: "Aber ein geplanter, früherer Abgang wird dann auch zusammen mit der Verkündung des neuen CEOs bekanntgegeben und mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Das ist hier nicht der Fall. Montag Abend: "Ich bin dann mal weg!" ist schon außergewöhnlich und ohne Begründung gibt es halt (wilde) Spekulationen."

darauf MarketQueen: "In der HV Agenda steht das Röhrhoff die Eröffnungsrede hält. Er hatte schon noch Aufgaben zumindest waren diese abgesprochen. Er lässt die Firma im Stich. Gesundheitliche Probleme hätte ich verstanden aber nicht von heute auf morgen verschwinden. Da ist was faul. Da man nicht schreibt das es persönliche Gründe sind, ist das schädlich und schmeißt die Spekulationen an. Man könnte noch positiv sehen, das man nun 2 Monate Gehalt spart und er eher die Ziele erreicht hat. Aber abrupt Mandat niederzulegen nicht am 31.08. und auch scheinbar niemand vorbereitet und eiskalt erwischt ist doch nicht zu übersehen. Entwerfer hat er Angst und ist feige eine Rede zu halten oder er ist mit der weiteren Strategie nicht einverstanden und gibt beleidigt auf. Beides schlecht. Zumindest scheinen keine Probleme neu hinzugekommen zu sein sonst hätte man nicht geschrieben , das er die Firma gerettet hat und die Aufgaben erledigt sind. Aber der Abgang ist unschön, sieht bockig aus und verunsichert die Anleger."

Moneypulation: "Der Röhrhoff macht den Röhrhoff. Schon 2017 bei seinem ersten Engagement, schied er einige Monate früher als angekündigt aus. Röhrhoff war von 2010 bis 2017 CEO und schied damals auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen frühzeitig aus. Der Mann hat wohl noch andere Interessen, als nur zu arbeiten oder ein Glasmanufakturunternehmen zu leiten. In der Krise hat man ihn mehr oder weniger über Nacht zurückgeholt und er hat, wohl aus Loyalität der alten Firma gegenüber, zugesagt. Ich denke, es war mehr eine vertrauensbildende Maßnahmen den Gläubigern gegenüber, als jetzt wirklich der operative Turnaround.

Die wirklich wichtigen Entscheidungen, Verkauf von Centor und PPP, gehen wohl eher auf Lehmann zurück. Mich wundert es also nicht, dass Röhrhoff jetzt vorzeitig geht. Fakt ist auch, dass er eine HV hätte leiten und sich darauf noch vorbereiten hätte müssen. Dies hat er jetzt Lehmann überlassen. Ich sehe für mich daher keinen Anlass zur Beunruhigung, aber das kann natürlich jeder anders interpretieren."

Lucrum45: "Wenn ein CEO eine Woche vor der HV plötzlich (und unabgesprochen?) abtritt, nur weil er sich die Arbeit nicht mehr machen wollte, wäre das schon sehr unprofessionell und so würde ich Röhrhoff nicht einschätzen. Falls es nicht wegen Krankheit oder etwas familiärem ist, kann es doch eigentlich nur wegen der Nachfolge sein. Vielleicht hat er sich die letzten 10 Monate extrem reingehängt und nun gehofft, auch die nächsten Jahre noch als CEO bei Gerresheimer zu bleiben. Und nachdem der Aufsichtsrat das abgelehnt hat, geht er halt fristlos. Alternativ könnte ich mir noch vorstellen, dass man sich uneinig über die weitere Vorgehensweise bzgl. Moulded Glass war. Da er aus dem Bereich kommt, will er diesen langfristig vielleicht nicht verkaufen?"

4712EchtOderWasser: "Wenn es geplant gewesen wäre, hätte man ja schon einen Nachfolger. Dass es eine Woche vor der HV passiert, deutet dann schon auf ein Zerwürfnis hin. Da fragt man sich dann schon: Zwischen wem und warum? Die Aktie ist uninvestierbar. Die Vorstände sind offensichtlich nicht in der Lage das Unternehmen ordentlich zu führen. Sonderprüfung durch DSW, keine Finanzberichte, kein ordentlicher CEO... Katastrophe. Wer tut sich so etwas freiwillig an? Der Markt gibt die Quittung und die Kleinanleger verteilen Beruhigungspillen. Schlimm. Ganz schlimm. Ich bin jetzt short. Ziel 17 EUR. Eine Aktie habe ich allerdings, um bei der HV dabei zu sein. Das wird bestimmt lustig.

Die HV führt übrigens der Vorstandsvorsitzende. Der CEO macht eh nur den Grüßaugust."

darauf Hw_aus_s: "Vielleicht sind es auch gesundheitliche Gründe für den Rücktritt. Wenn ja, sollten wir es akzeptieren. Es sind nicht immer Zerwürfnisse und Meinungsverschiedenheiten.

Und wenn doch, dann kann einen das so belasten, dass man sich sagt: warum soll ich mir das noch 2 Monate antun?"

darauf 4712EchtOderWasser: "Dann hätte man gesundheitliche Gründe geschrieben. Persönliche Gründe sind eindeutig. Er hat sich mit irgendjemanden gestritten und keinen Bock mehr. Und das eine Woche vor der HV!!! Ein stärkeres Zeichen kann man als Interims-CEO nicht geben..."

Warren64: "Es muss ganz klar zu einem Streit zwischen Röhrhoff und AOC (Lehmann, Röhrig) gekommen sein. Worüber auch immer. Da AOC aus dem Laden aber finanziell sicher das absolut mögliche rausholen will, ist das für Aktionäre vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht ging es um Standortschließungen oder Entlassungen, die Röhrhoff nicht mittragen wollte. Oder ähnliche Maßnahmen."

Erhard78: "Vielleicht messen wir der Personalsache um Hr. Röhrhoff zu viel Bedeutung zu.

Es wird wohl Meinungsverschiedenheiten gegeben haben und Hr. Röhrhoff hat dann für sich entschieden, ich gehe halt früher, das Schiff Gerresheimer ist wieder stabil. Aufgrund von Transparenz haben sie die Meldung veröffentlicht, ob ihnen klar war welche psychologische Wirkung sie damit auslösen, stelle ich in Frage."

Warren64: "Ich gehe fest davon aus, dass AOC Dinge vorhat, die Röhrhoff nicht mittragen wollte. Das könnte eine Gesamtveräußerung sein, oder Arbeitsplatzabbau oder Werksschließungen oder ähnliches. Es wird definitiv weitere erhebliche Veränderungen bei Gerresheimer geben. Röhrhoff wollte vielleicht, dass das Unternehmen jetzt erst mal Ruhe bekommt."

Und hier einige Kommentare zu den Quartalzahlen:

Blatter: "Starkes Quartal und besser als viele erwartet haben! Wer hier ständig den Untergang vorhergesagt hat, muss nun erneut feststellen: Das operative Geschäft läuft deutlich besser als gedacht. Jetzt können wir endlich durchstarten Richtung 30€! 🚀📈"

AhaSoso: "Naja, kommt eben darauf an was "viele" erwarte haben. Umsatzwachstum von knapp 1% ist quasi kein Wachstum mehr. Rückgang Ebidta um knapp 10%. Ebidta Marge um ca. 3%. Klar wurde schon viel eingepreist. Aber von "operativ läufts" sind wir ehrlicherweise schon noch meilenweit entfernt. Ich bleib dabei, aber schön reden will ich mir die Zahlen auch nicht."

Matterhorn97: "Die Zahlen sind eine Katastrophe, aber halt keine Voll-Katastrophe, daher geht's rauf. Zumal der Markt froh ist, dass endlich überhaupt mal Zahlen genannt werden, wenn auch vorläufige.

Von "operativ läufts" sind wir Lichtjahre entfernt. Marge grausam. Die von MG gar unterirdisch.

Zieht man beim EBITDA Centor und PPP ab, bleibt kaum was hängen. Aber egal, Gerresheimer lebt, der Markt feiert."

Blatter: "Umsatz leicht über Vorjahr, Free Cashflow um mehr als 100 Mio. € verbessert, starke Entschuldung durch die Verkäufe und ein erwartetes stärkeres zweites Halbjahr. Für mich insgesamt deutlich besser als befürchtet. Der Fokus liegt jetzt wieder auf der operativen Verbesserung und nicht mehr auf den Altlasten. 📈💪 Vamos GXI !!!"

Warren64: "Wie erwartet besch....Ebitda Marge eine Katastrophe, besonders bei MG. Man feiert einen weiterhin negativen Cash Flow... Hauptbotschaften:

- Es wird besser in H2

- MG soll weiterhin verkauft werden. Frage: Wieviel will man für den Laden mit Adj. Ebitda ca Null bekommen?

- Nach der Entschuldung wird alles besser

Immerhin geht der Kurs hoch. Gut finde ich, dass der Umsatz sogar leicht steigt. Das bedeutet, dass die Kunden den Laden noch nicht aufgegeben haben."

Lucrum45: "Für mich ist alles im Rahmen meiner Erwartungen, nicht perfekt aber soweit in Ordnung. Die weiteren Aussichten sind positiv wenn der Centor Verkauf tatsächlich im November abgeschlossen wird. Zur Prognose fuer das 2. HJ gehe ich davon aus, dass die Zahlen von 1. HJ und Q3 ja quasi schon vorliegen und man sich deshalb "relativ" sicher sein kann, dass Q3 und Q4 besser werden. Für mich auch noch wichtig ist der Hinweis, dass MG carve out weiter voran getrieben wird. Ich denke die wissen was sie tun und wir werden bis Ende 2026 die >30 Euro sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt :-)"

Blatter: "Warum sind hier eigentlich noch so viele negativ? Die Zahlen sind besser als viele erwartet hatten, das zweite Halbjahr soll stärker werden. Für mich ist die Richtung klar. Jetzt bin ich gespannt auf den Call. Die Shortseller dürften die Entwicklung jedenfalls sehr genau beobachten, da Gerresheimer steigen wird und das weit über 30€ 📈🚀😎"

darauf schwejk76: "Weil die Cash Cow mit den hohen Margen verkauft wird und der Cash Flow immer noch negativ ist, obwohl die Cash Cow noch dabei ist. Und weil GH auch keine Anstalten macht, seinen Aktionären mitzuteilen, wieviel Geld Rest-Gerresheimer etlrwirtschaftem wird bzw. könnte. Die Informationspolitik ist wirklich desaströs."

darauf Warren64: "Die Zahlen sind völlig beschissen, sorry. Man hat schon oft gelesen, dass 2025 aufgrund der Korrektur der Tiefpunkt gewesen sei. Und jetzt sackt das EBITDA noch einmal ab und wird bei MG fast negativ!!! Weißt Du, was das dann unter dem Strich bedeutet? MG ist stark defizitär. Und das wollen sie noch verkaufen? Wenn überhaupt, dann brauchen sie dafür eine Mitgift."

+0,15 % -3,14 % -6,15 % -3,28 % -37,64 % -77,08 % -70,18 % -64,43 % -39,77 % ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf Gerresheimer direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur aktuellen Lage bei der Gerresheimer AG gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Finanzen, Geldanalge und Wirtschaft teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse und viel Spaß auf wallstreetONLINE wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community