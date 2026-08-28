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    Mehr als nur Zahlenwerk – Stresstest für den Billionen-Dollar-KI-Boom

    Bei Nvidia geht es inzwischen nicht mehr nur noch um Umsätze, Gewinne und die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie.

    Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse des inzwischen rund fünf Billionen US-Dollar schweren Konzerns wurden zu einem der wichtigsten Stimmungstests für den gesamten Technologiesektor. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die zukünftigen wirtschaftlichen Erträge aus künstlicher Intelligenz weiterhin die gewaltigen Summen, die derzeit in Halbleiter, Rechenzentren, Stromversorgung und Netzwerkinfrastruktur fließen, rechtfertigen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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    Nvidia Mehr als nur Zahlenwerk – Stresstest für den Billionen-Dollar-KI-Boom Bei Nvidia geht es inzwischen nicht mehr nur noch um Umsätze, Gewinne und die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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