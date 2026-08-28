🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    dpa-AFX-Überblick

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 28.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Betriebsrat fordert Zusagen für Standort Kassel
    • BYD steigert Gewinn, PayPal-Übernahme ist geplatzt
    • DWD warnt in Deutschland vor schweren Gewittern
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 28.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Versammlung im VW Werk Kassel: Betriebsrat pocht auf Zusagen

    BAUNATAL - Das Ringen um tiefe Einschnitte bei Volkswagen sorgt für Aufruhr im VW -Werk Kassel-Baunatal. Nach einer außerordentlichen Betriebsversammlung mit Tausenden Teilnehmern nahm der Betriebsrat das Management des Autobauers in die Pflicht. "Der Standort Kassel steht wirtschaftlich stark da, liefert gute Ergebnisse und hat seine vereinbarten Beiträge erbracht", erklärte der Betriebsratsvorsitzende des VW-Werks Kassel, Carsten Büchling. "Deshalb erwarten wir, dass auch Volkswagen zu seinen Zusagen steht."

    Kreise: Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    56,73€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,21€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    NEW YORK - Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt. Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von Paypal sackte im nachbörslichen US-Handel um fast 14 Prozent ab.

    Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg

    SHENZHEN - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im zweiten Quartal vom zunehmenden Export seiner Fahrzeuge profitiert. Dabei kam dem Rivalen der deutschen Autobauer BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen auch die stärkere Nachfrage nach seinen teureren Modellen zugute. Trotz eines Umsatzrückgangs wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden chinesische Yuan (1,05 Mrd Euro), wie BYD am Freitag in Shenzhen mitteilte. Es war der erste Gewinnanstieg seit fünf Quartalen.

    Etappensieg für KI-Firma Anthropic in Streit mit Pentagon

    SAN FRANCISCO - Die KI-Firma Anthropic hat einen wichtigen Etappensieg in ihrem Streit mit dem Pentagon über die Verwendung Künstlicher Intelligenz im Militär errungen. Eine kalifornische Richterin entschied, dass die Einstufung von Anthropic als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit durch das US-Verteidigungsministerium nicht gerechtfertigt war und aufgehoben werden muss.

    Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef

    SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare steht vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandschef zu ernennen, teile das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Schmid von Linstow übernimmt das Zepter von Olaf Heinrich, der sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Er werde dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Redcare.

    ROUNDUP: Bertelsmann wächst - Streaming erstmals profitabel

    GÜTERSLOH - Der Medienkonzern Bertelsmann hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 9,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis legte um 45 Prozent auf 292 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte.

    Krisengespräche bei VW: Positive Signale in Chemnitz

    DRESDEN - Von der Betriebsversammlung mit VW -Technikkonzernvorstand Thomas Schmall gehen positive Signale für das Chemnitzer Motorenwerk aus. Finanzkennzahlen, Produktionszahlen sowie Auslastung seien in Chemnitz super und die Auftragsbücher voll, sagte Christian Sommer, Sprecher von VW Sachsen, nach der Versammlung.

    Champions League: Bayern und BVB in Vorrunde gegen Arsenal

    MONACO - Double-Sieger FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase daheim unter anderem auf den diesjährigen Finalisten Arsenal London. Das ergab die Auslosung der UEFA in Monaco. Die Paarung gab es schon im vergangenen November, damals siegten die Briten um DFB-Nationalspieler Kai Havertz mit 3:1 und fügten dem deutschen Meister eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.

    Unwettergefahr: DWD warnt vor schweren Gewittern

    BERLIN - Deutschland steht heute vor einer verbreiteten Gewitterlage. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss vielerorts mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Besonders im Süden und Südosten besteht örtlich Unwettergefahr.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Weiden zu trocken: Ausnahmen für französische Käsebauern -Leichtes Plus bei LBBW trotz erhöhter Risikovorsorge
    -Verbraucherschützer: Social-Media-Schutz auch in Deutschland -Ärztepräsident: Ausländische Ärzte werden dringend gebraucht -Bau- und Gartenmärkte: Großteil der Hellweg- und BayWa-Filialen wohl vor dem Aus -Unionsfraktionsvize will Kohlekraftwerke anwerfen
    -Frühester Start der Lese - einige Winzer brechen Urlaub ab -Caravan Salon: Reisemobil-Anbieter hoffen auf gute Geschäfte -ROUNDUP: Ärzte für mehr Terminsteuerung - mit Anreizen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 62,20 auf Tradegate (28. August 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -19,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 39,96 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche weitere Stellenstreichungen, besonders in Deutschland, sowie hohe Verwaltungs- und Infrastrukturkosten. Die Probleme im China-Geschäft werden als unterschätzt gesehen. Diskutiert werden zudem die frühere hohe Dividendenpolitik trotz fehlender Mittel für Entwicklung und die Erwartung steigender Gewinne ab 2026. Einige halten VW angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung für unterbewertet, andere bleiben wegen der Konzernprobleme stark bearish und sehen 2027 Kurse um 20 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 28.08.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP/Versammlung im VW Werk Kassel: Betriebsrat pocht auf Zusagen BAUNATAL - Das Ringen um tiefe Einschnitte bei Volkswagen sorgt für Aufruhr im VW -Werk Kassel-Baunatal. Nach einer außerordentlichen Betriebsversammlung mit Tausenden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     