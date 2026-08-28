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    Wochenvorausschau: 31. August bis 4. September 2026

    Die erste Septemberwoche dürfte an den internationalen Finanzmärkten vor allem von der US-Arbeitsmarktdebatte, den neuen europäischen Inflationsdaten und einem weiteren Stresstest für den KI-Investitionszyklus durch Broadcom geprägt werden. Die Ausgangslage für die Federal Reserve ist dabei anspruchsvoll: Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal nach der zweiten Schätzung lediglich mit einer annualisierten Rate von 1,5 Prozent nach 2,1 Prozent im ersten Quartal. Gleichzeitig lag der PCE-Preisindex im Juli noch 3,7 Prozent und die Kernrate 3,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit trifft eine sich abschwächende Wachstumsdynamik weiterhin auf einen deutlich erhöhten Inflationsdruck.Wir stellen die Marktanalyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, vor.

    Zusätzliche Orientierung für den Wochenstart dürfte weiterhin das Jackson-Hole-Symposium liefern. Das Symposium läuft nämlich noch noch bis Samstag und beschäftigt sich dieses Jahr unter dem Titel „Financial Innovation: Implications for Payments and Policy“ insbesondere mit Veränderungen im Zahlungsverkehr und ihren Auswirkungen auf Geldpolitik und Finanzsystem.

    Im Vorfeld der im September anstehenden Notenbanksitzungen mit potentiellen Zinsänderungsterminen fällt als zentraler Makrokomplex in der kommenden Handelswooche eindeutig der US-Arbeitsmarkt auf. Bereits der Juli-Bericht hatte für Ernüchterung gesorgt: Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sank um 23.000 Stellen, während die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent lag. Das war ein deutlicher Bruch gegenüber den durchschnittlichen Beschäftigungszuwächsen der vorangegangenen Monate. Am Dienstag folgen die JOLTS-Daten zu offenen Stellen, am Mittwoch der ADP-Bericht für den privaten Arbeitsmarkt und am Freitag schließlich der offizielle Arbeitsmarktbericht für August. Gerade angesichts des schwachen Juli-Werts können Abweichungen bei Payrolls, Stundenlöhnen und Arbeitslosenquote erhebliche Bewegungen bei Treasury-Renditen, US-Dollar und Technologieaktien auslösen.

    Parallel dazu liefern die beiden ISM-Einkaufsmanagerindizes einen wichtigen Realitätscheck für die US-Konjunktur. Der Manufacturing PMI erscheint am Dienstag, der deutlich bedeutendere Services PMI am Donnerstag jeweils um 16:00 Uhr MESZ. Da Dienstleistungen den größten Teil der amerikanischen Wirtschaftsleistung stellen, dürften insbesondere Beschäftigungs- und Preiskomponenten des Services-Index genau beobachtet werden. Die Veröffentlichungstermine sind vom Institute for Supply Management offiziell für den 1. beziehungsweise 3. September bestätigt.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Wochenvorausschau: 31. August bis 4. September 2026 Die erste Septemberwoche dürfte an den internationalen Finanzmärkten vor allem von der US-Arbeitsmarktdebatte, den neuen europäischen Inflationsdaten und einem weiteren Stresstest für den KI-Investitionszyklus durch Broadcom geprägt werden. Die …
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