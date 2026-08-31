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    Studie bringt Licht ins Dunkel

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    Signal aus und durch: Golf-Ölexporte höher als gedacht

    Immer mehr Tanker verlassen den Golf mit abgeschaltetem Signal. Analysten von Goldman Sachs haben nachgerechnet und kommen auf 16 Millionen Barrel Öl täglich, mehr als im Frühjahr, aber unter dem Vorkriegsniveau.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker verlassen den Golf zunehmend ohne Signal
    • Goldman schätzt 15 bis 16 Millionen Barrel täglich
    • Brent fällt unter 90 Dollar, Raten steigen stark
    • Report: KI braucht Strom
    Studie bringt Licht ins Dunkel - Signal aus und durch: Golf-Ölexporte höher als gedacht
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Der Preis für Brent-Öl ist im Laufe der vergangenen Woche wieder unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen. Damit liegen sie zwar rund 4 Prozent niedriger als vor einer Woche, aber immer noch deutlich über dem Zwischentief von Anfang Juli, als ein Barrel rund 70 US-Dollar kostete.

    Die Ölexporte aus dem Persischen Golf seien momentan schwerer zu messen als je zuvor, schreiben die Experten von Goldman Sachs. Doch immerhin: Es fließt wieder deutlich mehr Rohöl aus der Region als noch im Frühjahr. Immer mehr Tanker schalten ihre Transponder ab, die Satellitenabdeckung bleibt lückenhaft, und Schiff-zu-Schiff-Umladungen nehmen zu. Diese dunklen Fahrten erschweren die Erfassung der Exportmengen.

    Laut den Goldman-Analysten werden gemeldete Exportzahlen deshalb regelmäßig nach oben korrigiert, aktuell um rund vier Millionen Barrel täglich. Mit zwei unabhängigen Methoden kommt das Team auf Gesamtexporte von 15 bis 16 Millionen Barrel pro Tag, sieben bis acht Millionen Barrel unter dem Niveau vor Kriegsbeginn, aber fünf bis sechs Millionen Barrel über dem Tiefpunkt im März.

    Die erste Methode stützt sich auf Daten des Schifffahrtsanalysten Kpler und deren Korrekturmuster: Tanker mit abgeschaltetem Signal tauchen oft erst Wochen später wieder auf, weiter entfernt vom Golf. So kommen die Analysten auf rund 15 Millionen Barrel pro Tag zum 26. August.

    Die zweite Methode berechnet die Exporte über eine Rohölbilanz aus Produktion, Raffineriekapazität und Lagerveränderungen und ergibt rund 16 Millionen Barrel Gesamtöl, beziehungsweise 13,5 Millionen Barrel Rohöl.

    Produzenten und Reeder passen sich zunehmend an den Konflikt im Nahen Osten an. Kurzfristig rechnet in der Branche kaum jemand mit einer Entspannung der Lage. Am Frachtmarkt zeigt sich das deutlich: Die Rate für Tankerfahrten vom Golf nach China mit Liefertermin Mai 2027 hat sich diesen Monat verfünffacht, ein Zeichen für Erwartungen anhaltender Störungen bis weit ins Jahr 2027. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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