THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" AN

Seltene Ultraman-Werbe-Flugminiaturen, Design-Statuen, Masken, Produktionskostüme, Figuren, 3D-Gemälde von Ultraman, Pigmon und Alien Baltan des berühmten Designers Tohl Narita, handgemalte Original-Posterentwürfe und vieles mehr aus den Kultfilmen Hanuman and the Five Kamen Riders, Hanuman and the Seven Ultramen, Jumborg Ace & Giant und weiteren

Außerdem Archivschätze aus dem Goldenen Zeitalter und der Shōwa-Ära des japanischen Kinos, wie Sands' Drehbuch und die Petri 7 35-mm-Kamera, die am Set des Filmklassikers King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 verwendet wurde, Vintage-Kaiju-Figuren und Sammlerstücke aus den 1970er Jahren, darunter Bullmark, Bandai, Popy und weitere; eine Sammlung von Kinoplakaten, darunter ein handgemaltes japanisches Filmplakat aus den Jahren 1962/63 mit den Unterschriften von Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und anderen legendären Regisseuren

EXKLUSIVE LIVE- UND ONLINE-AUKTION

Mittwoch, 23. September 2026 in Los Angeles

LOS ANGELES, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, das führende internationale Auktionshaus für Unterhaltungsartikel, kündigte heute die Sci-Fi-Auktion der Saison an: „KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" – eine exklusive Live-Auktion, die am Mittwoch, dem 23. September 2026, in Los Angeles und online unter juliensauctions.com stattfindet

Ein bemerkenswertes Archiv mit über 300 originalen Filmrequisiten und Erinnerungsstücken direkt aus dem Nachlass des legendären Filmemachers und Tokusatsu-Visionärs (Spezialeffekte) Sompote Sands wird zum ersten Mal in der Geschichte versteigert. Im Mittelpunkt stehen dabei seine Arbeiten im Ultraman-Universum (Foto rechts: (Ultraman-Jack-Statue). Fans und Sammlern haben die einmalige Gelegenheit, ein Stück dieses weltweiten Popkultur-Phänomens zu erwerben. Die Sammlung, die der Gründer von Chaiyo Productions über fünf Jahrzehnte hinweg zusammengetragen und in seinem persönlich kuratierten Museum „Sompote House" in Thailand ausgestellt hatte, umfasst in der Produktion verwendete Kostüme, Monster-Miniaturen, Requisiten, Drehbücher, Vintage-Heldenfiguren, Spielzeug, Originalkunstwerke und Schätze aus dem Hintergrund der Dreharbeiten. Ebenfalls im Mittelpunkt stehen Exponate aus seiner frühen Karriere und seiner Filmlehre in Japan, darunter Produktionsdrehbücher zu King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 (Foto links, in den Händen von Sompote Sands), Fotografien, Filmausrüstung, Plakate und vieles mehr.