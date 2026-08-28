Aktien New York
Wenig Bewegung kurz vor Rede von Fed-Chef Warsh
- New Yorker Börsen zeigen sich zunächst richtungslos
- Anleger warten vor Warsh-Rede auf klare Signale
- Dow und S&P 500 steigen leicht, Nasdaq bleibt stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag zunächst richtungslos gezeigt. Kurz vor Beginn einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh scheuten die Anleger eine klare Positionierung.
In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 53.642 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.745 Punkte hoch.
Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trat indes mit 29.637 Punkten fast auf der Stelle. Am Vortag hatte ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia noch deutlich nach oben gezogen, während die anderen Indizes bescheidenere Gewinne verzeichnet hatten./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 193,8 auf Tradegate (28. August 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +53,78 %/+105,04 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026