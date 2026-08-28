Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.08. - US 30 stark +0,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 53.676,22 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Salesforce +3,33 %, Verizon Communications +1,41 %, McDonald's +1,41 %, Nike (B) +1,40 %, IBM -0,67 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,27 %, 3M -0,98 %, Cisco Systems -0,92 %
Der US Tech 100 steht bei 29.612,63 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Workday (A) +8,35 %, AppLovin Registered (A) +4,52 %, Western Digital +3,46 %, Intel +2,08 %, Meta Platforms (A) +2,00 %
Flop-Werte: PayPal -11,11 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,99 %, Autodesk -5,91 %, Palo Alto Networks -5,69 %, Marvell Technology -4,96 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:13) bei 7.738,47 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Workday (A) +8,35 %, AppLovin Registered (A) +4,52 %, Domino's Pizza +3,85 %, Western Digital +3,46 %, Salesforce +3,33 %
Flop-Werte: PayPal -11,11 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,99 %, Autodesk -5,91 %, Palo Alto Networks -5,69 %, Ulta Beauty -5,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.