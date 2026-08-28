Börsenstart USA - 28.08. - US 30 stark +0,18 %

Der US 30 steht bei 53.676,22 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Salesforce +3,33 %, Verizon Communications +1,41 %, McDonald's +1,41 %, Nike (B) +1,40 %, IBM -0,67 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,27 %, 3M -0,98 %, Cisco Systems -0,92 %

Der US Tech 100 steht bei 29.612,63 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Workday (A) +8,35 %, AppLovin Registered (A) +4,52 %, Western Digital +3,46 %, Intel +2,08 %, Meta Platforms (A) +2,00 %

Flop-Werte: PayPal -11,11 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,99 %, Autodesk -5,91 %, Palo Alto Networks -5,69 %, Marvell Technology -4,96 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:13) bei 7.738,47 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Workday (A) +8,35 %, AppLovin Registered (A) +4,52 %, Domino's Pizza +3,85 %, Western Digital +3,46 %, Salesforce +3,33 %

Flop-Werte: PayPal -11,11 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,99 %, Autodesk -5,91 %, Palo Alto Networks -5,69 %, Ulta Beauty -5,45 %