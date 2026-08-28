net digital AG: Hauptversammlung stimmt allen Punkten einstimmig zu
Net digital AG setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordzahlen, starke Profitabilität und breite Kundenbasis prägen das Geschäftsjahr 2025 und das erste Halbjahr 2026.
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- Die ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 28. August 2026 stimmte sämtlichen Tagesordnungspunkten einstimmig zu; vertreten waren 69,5 % des Grundkapitals.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 37,8 Mio. Euro – 245 % mehr als 2024.
- Die Gesamtleistung stieg 2025 von 11,3 Mio. Euro auf 38,1 Mio. Euro, ein Wachstum von 236 %.
- Das EBITDA verbesserte sich deutlich von 0,19 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 4,2 Mio. Euro im Jahr 2025.
- Die positive Entwicklung setzte sich im ersten Halbjahr 2026 fort: Der vorläufige Umsatz lag bei rund 31 Mio. Euro, das EBITDA bei 3,1 bis 3,3 Mio. Euro.
- Net digital entwickelt digitale Zahlungslösungen für Telekommunikations-, Medien- und Entertainmentunternehmen, betreut rund 250 internationale Kunden und erreicht mehr als 100 Millionen Verbraucher.
Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,650EUR das entspricht einem Minus von -0,67 % seit der Veröffentlichung.
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