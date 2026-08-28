Biontech bricht Studie zu mRNA-Darmkrebstherapie ab
- Biontech bricht Darmkrebs-Impfstoffstudie ab
- Gremium sieht kein verändertes Wirksamkeitssignal
- Studie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs läuft weiter
MAINZ (dpa-AFX) - Der Biotech-Konzern Biontech hat eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen. Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie Darmkrebs-Hochrisikopatienten getestet, die bereits operiert wurden. Das unabhängige Data Safety Monitoring Board hatte bereits in der Vergangenheit auf Basis von Studiendaten angemerkt, dass diese nicht ausreichten, um belastbare Aussagen zur Wirksamkeit zu treffen. Nun sei das Gremium zudem zu dem Schluss gekommen, "dass eine weitere Fortführung der Studie das Wirksamkeitssignal voraussichtlich nicht verändern würde", teilte Biontech am Freitag mit. Der Aktienkurs sackte daraufhin an der Börse in New York um 10 Prozent ab.
Eine andere Phase-II-Studie mit Autogene Cevumeran in Kombination mit Checkpoint-Inhibition und Chemotherapie zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs wird derweil fortgesetzt. Biontech war der breiten Öffentlichkeit vor allem in der Corona-Pandemie wegen seines Impfstoffes gegen die Krankheit bekannt geworden. Nach der Pandemie legte die Unternehmensführung den strategischen Fokus wieder auf die Onkologie.
Erst Mitte August hatten die Konkurrenz des Mainzer Konzerns für Aufsehen gesorgt: Die beiden US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co erzielten mit dem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg. So senkte das Vakzin in Kombination mit dem Immunmedikament Keytruda von Merck die Rate des Wiederauftretens von Melanomen - sogenannter schwarzer Hautkrebs - stärker als die Immuntherapie allein. Der Arzneimitteltest der beiden Unternehmen war allerdings schon in der zulassungsrelevanten Phase III angekommen./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 127,9 auf Tradegate (28. August 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -13,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,33 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 22,08 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00USD. Von den letzten 7 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +8,97 %/+58,91 % bedeutet.
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Dann Handel endlich danach und jammer nicht dauernd hier rum.
Du meintest 80 Euro kommt wieder zum Jahresende dann verkauf einfach und steig wieder ein. Am besten noch bis 80 Short gehen, dann holst du am meisten raus.
Jahrelang deine Frustbeiträge sind langsam echt ne Zumutung !!!
Vielleicht liest du mal deine Beiträge in einer ruhigen Minute hier durch und kommst zur selben Erkenntnis wie ich. Bringt auf dauer keinen weiter...
ich habe mir den Podcast anhehört, besser gesagt, angetan.