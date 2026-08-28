Die USA sichern sich Venezuelas Ölreserven

Demzufolge strebt man als rechtlichen Rahmen ein sogennantes Leasing-Modell an: Betreffende Ölfelder sollen also verpachtet werden. Anschließend soll jedes einzelne Feld im Rahmen einer Auktion oder Ausschreibung an US-Ölproduzenten vergeben werden.

Das Abkommen könnte nach Angaben der Quellen schon bald unterzeichnet und öffentlich gemacht werden. Vorgesehen sei demnach ein Modell, bei dem die US-Regierung eine Gruppe venezolanischer Ölfelder für die Entwicklung durch US-Unternehmen sichert. Die daraus resultierende Ölversorgung wäre für die Vereinigten Staaten garantiert. Reuters hatte zuerst am Donnerstag berichtet, unter Berufung auf Insider-Informationen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Reuters liegt eine Liste mit 17 Ölfeldern vor, über die verhandelt wird. Darunter befinden sich unerschlossene Felder im weitläufigen Orinoco-Gürtel sowie bereits länger produzierende Gebiete am Maracaibo-See. Einige dieser Felder werden derzeit von einem kleinen chinesischen Unternehmen betrieben, dessen Vertrag noch während der Regierung von Nicolás Maduro geschlossen wurde.

Venezuela erwägt unterdessen laut einem Bericht von Bloomberg, die OPEC zu verlassen, während das Land seine Beziehungen zu den USA ausbaut. Venezuela war 1960 Gründungsmitglied des Ölverbunds, hat die von der OPEC vorgegebenen Förderquoten jedoch seit Jahren nicht erfüllt.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Die staatlich dominierte Ölindustrie des Landes leidet unter Vernachlässigung und Korruption. Die USA liegen seit Langem im Streit mit der OPEC wegen deren Einfluss auf die Ölpreise.

Für die US-Erdölunternehmen ist dies kein einfaches Unterfangen: Denn das venezolanische Erdöl ist zäher, es hat eine andere Konsistenz. Es bedarf anderer und umfangreicherer Investitionen, um es zu fördern.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,41 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!