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    Was ist da drin?

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    Die USA sichern sich Venezuelas Ölreserven

    Regierungsvertreter der Trump-Administration arbeiten an einem Abkommen, das den USA langfristig Zugang zu einem Teil der venezolanischen Ölreserven sichern soll.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA planen langfristigen Zugang zu Venezuelas Öl
    • 17 Ölfelder sollen an US-Firmen verpachtet werden
    • Venezuela erwägt OPEC-Austritt bei US-Nähe
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    Was ist da drin? - Die USA sichern sich Venezuelas Ölreserven
    Foto: Matias Delacroix - AP

    Das Abkommen könnte nach Angaben der Quellen schon bald unterzeichnet und öffentlich gemacht werden. Vorgesehen sei demnach ein Modell, bei dem die US-Regierung eine Gruppe venezolanischer Ölfelder für die Entwicklung durch US-Unternehmen sichert. Die daraus resultierende Ölversorgung wäre für die Vereinigten Staaten garantiert. Reuters hatte zuerst am Donnerstag berichtet, unter Berufung auf Insider-Informationen.

    Demzufolge strebt man als rechtlichen Rahmen ein sogennantes Leasing-Modell an: Betreffende Ölfelder sollen also verpachtet werden. Anschließend soll jedes einzelne Feld im Rahmen einer Auktion oder Ausschreibung an US-Ölproduzenten vergeben werden.

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    Reuters liegt eine Liste mit 17 Ölfeldern vor, über die verhandelt wird. Darunter befinden sich unerschlossene Felder im weitläufigen Orinoco-Gürtel sowie bereits länger produzierende Gebiete am Maracaibo-See. Einige dieser Felder werden derzeit von einem kleinen chinesischen Unternehmen betrieben, dessen Vertrag noch während der Regierung von Nicolás Maduro geschlossen wurde.

    Venezuela erwägt unterdessen laut einem Bericht von Bloomberg, die OPEC zu verlassen, während das Land seine Beziehungen zu den USA ausbaut. Venezuela war 1960 Gründungsmitglied des Ölverbunds, hat die von der OPEC vorgegebenen Förderquoten jedoch seit Jahren nicht erfüllt.

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    Die staatlich dominierte Ölindustrie des Landes leidet unter Vernachlässigung und Korruption. Die USA liegen seit Langem im Streit mit der OPEC wegen deren Einfluss auf die Ölpreise.

    Für die US-Erdölunternehmen ist dies kein einfaches Unterfangen: Denn das venezolanische Erdöl ist zäher, es hat eine andere Konsistenz. Es bedarf anderer und umfangreicherer Investitionen, um es zu fördern. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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