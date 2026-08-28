Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 28.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 2
Performance 1M: +0,37 %
Performance 1M: +0,37 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 3
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Vinci
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 4
Performance 1M: -4,90 %
Performance 1M: -4,90 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 5
Performance 1M: +8,69 %
Performance 1M: +8,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um sinkende Gewinne je Aktie infolge der China-Schwäche, zugleich aber erwartete Erholung 2026. Kritisiert werden hohe Dividenden trotz notwendiger Investitionen; Porsche SE und Niedersachsen seien darauf angewiesen. Der geplante Stellen- und Managementabbau soll überhöhte Kosten senken. Zudem gilt die Aktie angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung als stark unterbewertet, bei zugleich hohem Verlustrisiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -4,87 %
Performance 1M: -4,87 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 7
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
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