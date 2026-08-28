Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 28.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um sinkende Gewinne je Aktie infolge der China-Schwäche, zugleich aber erwartete Erholung 2026. Kritisiert werden hohe Dividenden trotz notwendiger Investitionen; Porsche SE und Niedersachsen seien darauf angewiesen. Der geplante Stellen- und Managementabbau soll überhöhte Kosten senken. Zudem gilt die Aktie angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung als stark unterbewertet, bei zugleich hohem Verlustrisiko.