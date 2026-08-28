Die Fed soll "leiser" werden: Warsh lässt Tür für Zinserhöhung offen

Sollten die politischen Entscheidungsträger nicht überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation klar und schnell genug dem Zwei-Prozent-Ziel annähert, habe die Fed "noch Arbeit vor sich", sagte Warsh laut vorab veröffentlichtem Redetext. Es war die bislang deutlichste Andeutung, dass er weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Preisentwicklung nicht ausschließt.

Der neue Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh, hat sich bei seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Jackson Hole Symposium besorgt über die anhaltend hohe Inflation geäußert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zwar seien die Inflationsdaten des Sommers besser ausgefallen als erwartet, doch das bedeute nicht, dass sich die zugrunde liegenden Trends spürbar verbessert hätten, so Warsh. Gleichzeitig räumte er ein, dass die finanziellen Rahmenbedingungen derzeit nicht restriktiv wirken.

Die Aktienmärkte reagierten nach Veröffentlichung der Rede kaum, die Renditen von Staatsanleihen zogen dagegen deutlich an.

Abseits der Inflationssorgen, die für ihn oberste Priorität hätten, äußerte sich Warsh zuversichtlich zur Wirtschaftslage, die sich seiner Einschätzung nach gefestigt habe.

Bemerkenswert war vor allem der Stil der Rede. Warsh vermied bewusst jede klassische Forward Guidance, also verbale Hinweise auf künftige Zinsschritte, und wich auch Fragen zur konkreten Reaktionsfunktion der Notenbank aus. "Man kann es einen Fahrplan nennen, man kann es eine Wegskizze nennen, nur bitte nicht Forward Guidance", scherzte er und erklärte, dieses Instrument habe sich überlebt.

Seit seinem Amtsantritt im Mai, an seinem 100. Amtstag, hat Warsh fünf Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die verschiedene Fed-Funktionen überprüfen sollen. Sein erklärtes Ziel ist eine "leisere Fed", die nicht versucht, die Märkte mit jeder öffentlichen Äußerung zu steuern und bei der Anleger nicht jede einzelne Formulierung der Notenbank als geldpolitisches Signal interpretieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8147,53 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!