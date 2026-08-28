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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und mögliche weitere Kursgewinne der TeamViewer-Aktie. Diskutiert werden eine aus Sicht einzelner Anleger faire Bewertung von etwa 15 Euro, anziehendes Wachstum und eine mögliche Rückkehr in den MDAX. Technisch werden Kursziele von 7,30 und 8,40 Euro genannt. Kaufimpulse durch das „Aktionär“-Musterdepot sowie positive Software-Stimmung stützen den Optimismus, zugleich wird mit Rücksetzern gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,29 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die 40-prozentige Korrektur der AIXTRON-Aktie vom 52-Wochen-Hoch, eine mögliche Erholung über 40 Euro und Kursziele von rund 44 bis 48 Euro. Goldman Sachs bekräftigt „Buy“ und hat die Beteiligung ausgebaut. Als fundamentale Impulse gelten stark gestiegene Laser-Aufträge sowie ein geplanter AIXTRON-Anlagenkauf durch Landmark Optoelectronics. Zudem werden Fortschritte bei 300-mm-MOCVD, GaN und 2D-Materialien diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,95 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 4
    Performance 1M: +21,95 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,22 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

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