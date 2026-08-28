Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und mögliche weitere Kursgewinne der TeamViewer-Aktie. Diskutiert werden eine aus Sicht einzelner Anleger faire Bewertung von etwa 15 Euro, anziehendes Wachstum und eine mögliche Rückkehr in den MDAX. Technisch werden Kursziele von 7,30 und 8,40 Euro genannt. Kaufimpulse durch das „Aktionär“-Musterdepot sowie positive Software-Stimmung stützen den Optimismus, zugleich wird mit Rücksetzern gerechnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 2
Performance 1M: -2,29 %
Performance 1M: -2,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die 40-prozentige Korrektur der AIXTRON-Aktie vom 52-Wochen-Hoch, eine mögliche Erholung über 40 Euro und Kursziele von rund 44 bis 48 Euro. Goldman Sachs bekräftigt „Buy“ und hat die Beteiligung ausgebaut. Als fundamentale Impulse gelten stark gestiegene Laser-Aufträge sowie ein geplanter AIXTRON-Anlagenkauf durch Landmark Optoelectronics. Zudem werden Fortschritte bei 300-mm-MOCVD, GaN und 2D-Materialien diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
PVA TePla
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 3
Performance 1M: -11,95 %
Performance 1M: -11,95 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 4
Performance 1M: +21,95 %
Performance 1M: +21,95 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte