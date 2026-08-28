Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und mögliche weitere Kursgewinne der TeamViewer-Aktie. Diskutiert werden eine aus Sicht einzelner Anleger faire Bewertung von etwa 15 Euro, anziehendes Wachstum und eine mögliche Rückkehr in den MDAX. Technisch werden Kursziele von 7,30 und 8,40 Euro genannt. Kaufimpulse durch das „Aktionär“-Musterdepot sowie positive Software-Stimmung stützen den Optimismus, zugleich wird mit Rücksetzern gerechnet.