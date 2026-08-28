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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Warsh-Aussagen zur Inflation bremsen die Kurse

    Für Sie zusammengefasst
    • Warshs Aussagen bremsen die US-Börsen leicht
    • Anleger rechnen nun eher mit einer Zinserhöhung
    • Marvell, PayPal und Biontech verlieren deutlich
    ROUNDUP/Aktien New York - Warsh-Aussagen zur Inflation bremsen die Kurse
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas gebremst. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial 0,09 Prozent tiefer bei 53.522 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent nach unten auf 7.729 Punkte.

    Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,19 Prozent auf 29.586 Punkte. Am Vortag hatte ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia noch deutlich nach oben gezogen, während die anderen Indizes bescheidenere Gewinne verzeichnet hatten.

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    Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem internationalen Notenbanksymposium in Jackson Hole zeigte sich Warsh beeindruckt von der Wirtschaft, die offenbar stärker geworden sei, und betonte den Handlungsbedarf, falls die Inflation weiterhin nicht nachlasse. Die Anleger interpretierten das als Signal für eine möglicherweise anstehende Leitzinserhöhung. Dies würde festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen gegenüber als riskanter wahrgenommenen Anlagen wie Aktien begünstigen.

    Warsh sei offenbar bemüht, den Zweifeln an seiner Bereitschaft zu Zinserhöhungen entgegenzutreten, schrieb Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Einschätzung. Er erhöhe damit die Spannung vor der nächsten Zinssitzung Mitte September. "Die US-Inflationsdaten für August, die wenige Tage vor diesem Termin veröffentlicht werden, bilden mutmaßlich das Zünglein an der Waage", glaubt der Experte. Von Interesse sei vor allem die Kerninflation. "Schwächt diese sich nicht ab, dann ist eine Zinserhöhung ernsthaft im Spiel. Die Entscheidung könnte auf Messers Schneide stehen."

    Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Marvell Technology am Freitag um 7,2 Prozent ab, nachdem der Chiphersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv. Die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Titel des Chipgiganten Nvidia sanken nach den kräftigen Vortagsgewinnen um 1,5 Prozent.

    Paypal -Titel rutschten um 11,2 Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

    Die in New York gelisteten Anteilscheine von Biontech setzten mit minus 8,1 Prozent ihren Abwärtstrend fort. Der Mainzer Biotech-Konzern brach eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs ab. Mitte August hatte dagegen die US-Konkurrenz für Aufsehen gesorgt: Die beiden Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co erzielten mit dem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran gegen schwarzen Hautkrebs einen wichtigen Erfolg.

    Die Aktien von Gap legten am Freitag einen Kurssprung von gut 15 Prozent hin. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.

    Für die Aktien des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Quartalszahlen um 8,7 Prozent nach oben./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,33 % und einem Kurs von 20,43 auf Tradegate (28. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +53,61 %/+104,81 % bedeutet.





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