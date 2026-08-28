Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.08.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 2
Performance 1M: +8,69 %
Performance 1M: +8,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um sinkende Gewinne je Aktie infolge der China-Schwäche, zugleich aber erwartete Erholung 2026. Kritisiert werden hohe Dividenden trotz notwendiger Investitionen; Porsche SE und Niedersachsen seien darauf angewiesen. Der geplante Stellen- und Managementabbau soll überhöhte Kosten senken. Zudem gilt die Aktie angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung als stark unterbewertet, bei zugleich hohem Verlustrisiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 3
Performance 1M: +0,37 %
Performance 1M: +0,37 %
RWE
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 4
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
BASF
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +6,35 %
Performance 1M: +6,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Abspaltung oder einen Minderheits-IPO der Agrarsparte. Diskutiert werden mögliche Entschädigungen für Altaktionäre, etwa durch neue Aktien oder eine Sonderdividende, sowie Vorteile durch Schuldenabbau und verbesserte Kennzahlen. Zudem werden bessere Frachtraten als positiv für BASF bewertet und Kurse von 55–60 Euro für möglich gehalten. Charttechnisch zeigt sich eine bullishe Konsolidierung, allerdings mit hartnäckigem Widerstand und auffälligen Dochten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 27,71%
|PUT: 72,29%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -44,58 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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