Redcare Pharmacy Aktie crasht -4,42 % - 28.08.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,42 % auf 64,30€. Damit verliert die Aktie -2,98 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,24 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Redcare Pharmacy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +53,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +7,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine positive Entwicklung von +2,85 % erlebt.

Während Redcare Pharmacy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,79 % 1 Monat +0,90 % 3 Monate +53,55 % 1 Jahr -24,48 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 28.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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