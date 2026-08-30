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    Börse, Baby!

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    Broadcom, Palo Alto & US-Arbeitsmarkt: Drei Billionen Dollar lügen nicht!

    3 Billionen US-Dollar für KI – doch wann zahlen sich die gigantischen Investitionen von Big Tech wirklich aus?

    Für Sie zusammengefasst
    • Big Tech bindet drei Billionen Dollar für KI
    • US-Arbeitsmarkt und Fed-Entscheid im Fokus
    • Broadcom, Snowflake und Dell melden Quartalszahlen
    • Report: KI braucht Strom
    Börse, Baby! - Broadcom, Palo Alto & US-Arbeitsmarkt: Drei Billionen Dollar lügen nicht!
    Foto: dpa

    Wichtige Earnings und Makrodaten stehen in der nächsten Woche an.

    Die Woche wird am Montag gleich mit den deutschen Inflationszahen eingeläutet. 

    Neun Big-Tech-Unternehmen haben außerbilanzielle Verpflichtungen von rund 3 Billionen US-Dollar, darunter auch Broadcom, die am Mittwoch berichten.

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    In der neuen Folge von Börse, Baby! blicken wir auf die wichtigsten Termine der kommenden Börsenwoche.

    Im Fokus stehen die neuen US-Arbeitsmarktdaten und die Frage, was sie für die nächste Fed-Entscheidung bedeuten. Gleichzeitig rücken neue Inflationsdaten und mögliche Zinsschritte der EZB in den Fokus.

    Und auch bei den Aktien wird es spannend: Broadcom, Snowflake, Palo Alto Networks und Dell legen Zahlen vor. Vor allem Broadcom könnte zum nächsten großen Stimmungstest für den KI-Boom werden. Ist die Rallye noch gesund – oder wächst hinter den Milliardenwetten bereits das nächste große Risiko?

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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