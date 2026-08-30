Broadcom, Palo Alto & US-Arbeitsmarkt: Drei Billionen Dollar lügen nicht!

Neun Big-Tech-Unternehmen haben außerbilanzielle Verpflichtungen von rund 3 Billionen US-Dollar, darunter auch Broadcom, die am Mittwoch berichten.

Die Woche wird am Montag gleich mit den deutschen Inflationszahen eingeläutet.

Wichtige Earnings und Makrodaten stehen in der nächsten Woche an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!

In der neuen Folge von Börse, Baby! blicken wir auf die wichtigsten Termine der kommenden Börsenwoche.

Im Fokus stehen die neuen US-Arbeitsmarktdaten und die Frage, was sie für die nächste Fed-Entscheidung bedeuten. Gleichzeitig rücken neue Inflationsdaten und mögliche Zinsschritte der EZB in den Fokus.

Und auch bei den Aktien wird es spannend: Broadcom, Snowflake, Palo Alto Networks und Dell legen Zahlen vor. Vor allem Broadcom könnte zum nächsten großen Stimmungstest für den KI-Boom werden. Ist die Rallye noch gesund – oder wächst hinter den Milliardenwetten bereits das nächste große Risiko?

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