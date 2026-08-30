Börse, Baby!
Broadcom, Palo Alto & US-Arbeitsmarkt: Drei Billionen Dollar lügen nicht!
3 Billionen US-Dollar für KI – doch wann zahlen sich die gigantischen Investitionen von Big Tech wirklich aus?
- Big Tech bindet drei Billionen Dollar für KI
- US-Arbeitsmarkt und Fed-Entscheid im Fokus
- Broadcom, Snowflake und Dell melden Quartalszahlen
- Report: KI braucht Strom
Wichtige Earnings und Makrodaten stehen in der nächsten Woche an.
Die Woche wird am Montag gleich mit den deutschen Inflationszahen eingeläutet.
Neun Big-Tech-Unternehmen haben außerbilanzielle Verpflichtungen von rund 3 Billionen US-Dollar, darunter auch Broadcom, die am Mittwoch berichten.
In der neuen Folge von Börse, Baby! blicken wir auf die wichtigsten Termine der kommenden Börsenwoche.
Im Fokus stehen die neuen US-Arbeitsmarktdaten und die Frage, was sie für die nächste Fed-Entscheidung bedeuten. Gleichzeitig rücken neue Inflationsdaten und mögliche Zinsschritte der EZB in den Fokus.
Und auch bei den Aktien wird es spannend: Broadcom, Snowflake, Palo Alto Networks und Dell legen Zahlen vor. Vor allem Broadcom könnte zum nächsten großen Stimmungstest für den KI-Boom werden. Ist die Rallye noch gesund – oder wächst hinter den Milliardenwetten bereits das nächste große Risiko?
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