Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.560,55USD pro Feinunze und notiert damit -0,97 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 69,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,11 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,16USD und verzeichnet ein Minus von -0,41 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,52 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.457,00 USD +8,61 % Platin 1.890,50 USD +2,41 % Kupfer London Rolling 14.305,01 USD +0,30 % Aluminium 3.218,14 PKT +0,21 % Erdgas 2,875 USD -0,84 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +8,61 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.08.26, 17:29 Uhr.