Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.560,55USD pro Feinunze und notiert damit -0,97 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 69,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,11 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,16USD und verzeichnet ein Minus von -0,41 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,52 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.457,00USD
|+8,61 %
|Platin
|1.890,50USD
|+2,41 %
|Kupfer London Rolling
|14.305,01USD
|+0,30 %
|Aluminium
|3.218,14PKT
|+0,21 %
|Erdgas
|2,875USD
|-0,84 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +8,61 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.08.26, 17:29 Uhr.