Bausoftware-Riese Nemetschek: Zahlen schlagen Zweifel

Das 1963 gegründete und 1999 an die Börse gebrachte Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Softwareanbietern für die Bau- und Immobilienbranche. Mit rund 4.000 Mitarbeitern und etwa 7 Millionen Nutzern deckt Nemetschek über Marken wie Allplan, Vectorworks, Graphisoft, Bluebeam oder Solibri den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten ab, gegliedert in Design, Build und Manage. Konkurrenten wie Autodesk, Bentley Systems, Trimble oder Procore sind teils größer, wachsen aber langsamer als die Münchner.

Nemetschek hat ein schwieriges Börsenjahr hinter sich, doch seit einigen Wochen zieht die Aktie des Münchner Bausoftware-Spezialisten wieder an. Zwei aktuelle Analysen zeigen, warum Experten dem MDAX-Titel wieder mehr zutrauen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im zweiten Quartal 2026 legte der Umsatz währungsbereinigt um 14,5 Prozent auf 327,7 Millionen Euro zu und übertraf die Konsensschätzung. Das EBITDA stieg um 15,8 Prozent auf 98,6 Millionen Euro, blieb aber unter den Erwartungen.

Grund war vor allem ein negativer Wechselkurseffekt im Design-Segment, dessen Marge auf 22,7 Prozent absackte. Ohne Übernahmekosten hätte die Konzernmarge bei 31,0 Prozent gelegen. Der Gewinn je Aktie kletterte um 25,3 Prozent auf 0,57 Euro, der Nettogewinn um 24,9 Prozent auf 66,0 Millionen Euro.

Zugpferd blieb das Build-Segment mit einem Plus von 24,5 Prozent auf 142,9 Millionen Euro, Design legte um 9,9 Prozent zu. Wiederkehrende Umsätze machen inzwischen rund 95 Prozent des Quartalsumsatzes aus.

Für 2026 bestätigte Nemetschek seine Prognose von 14 bis 15 Prozent Wachstum und einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Die Übernahme von HCSS steuert ab dem zweiten Halbjahr rund 600 Basispunkte Wachstum bei, drückt die Marge aber um etwa 150 Basispunkte.

Die Analysten von mwb research senkten ihr Kursziel leicht von 91 auf 89 Euro, bestätigten aber das Kaufvotum mit gut 53 Prozent Aufwärtspotenzial. Commerzbank Research bekräftigte ihr Votum Starker Kauf und sieht die Aktie mit einem KGV von 24,9 für 2026 deutlich unter ihrem Fünf-Jahres-Schnitt von 59,6. Der Markt preise ab 2030 nur ein Wachstum von unter 3 Prozent ein, weit unter dem historischen Schnitt von 13 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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