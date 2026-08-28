Der Börsen-Tag
DAX zieht davon: Deutsche Indizes überflügeln heute die Wall Street
Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem der DAX zeigt Stärke, während die US-Indizes moderater steigen. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.
Foto: Philipp Schulze - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 26.565,63 Punkte den deutlichsten Anstieg unter den betrachteten Indizes. Auch die Nebenwerte zeigen sich fester: Der MDAX legt um 0,24 Prozent auf 33.019,26 Punkte zu, der SDAX gewinnt 0,37 Prozent auf 19.028,70 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, steigt um 0,33 Prozent auf 4.119,67 Punkte. In den USA fallen die Kursgewinne etwas moderater aus. Der US 30 (Dow-Jones-Pendant) notiert 0,12 Prozent höher bei 53.645,45 Punkten. Der breiter gefasste US 500 (S&P-500-Pendant) steigt um 0,16 Prozent auf 7.741,64 Punkte. Damit zeigt sich der deutsche Markt heute insgesamt dynamischer als die großen US-Indizes, wobei insbesondere der DAX die relative Stärke anführt.
DAX: Autohersteller führen die Gewinner anBMW war mit einem Plus von 4,72 Prozent der stärkste DAX-Wert. Volkswagen (VW) Vz legten um 3,48 Prozent zu, Mercedes-Benz Group gewann 3,32 Prozent. Dem standen Verluste bei Rheinmetall von 2,00 Prozent, Airbus von 1,19 Prozent und Scout24 von 0,80 Prozent gegenüber. Damit übertraf der beste DAX-Wert den schwächsten deutlich.
MDAX: Deutz an der Spitze, Fraport unter DruckDeutz führten den MDAX mit einem Kursanstieg von 4,38 Prozent an. Lanxess verbesserten sich um 3,52 Prozent, Wacker Chemie um 3,45 Prozent. Auf der Verliererseite standen Fraport mit einem Minus von 2,24 Prozent, HENSOLDT mit 2,08 Prozent und TRATON mit 1,67 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 6,62 Prozentpunkte.
SDAX: Softwarewerte stark, Technologietitel schwachDie Friedrich Vorwerk Group erzielte im SDAX den größten Gewinn und stieg um 4,33 Prozent. TeamViewer legten 3,83 Prozent zu, ATOSS Software 2,82 Prozent. LPKF Laser & Electronics verloren dagegen 4,71 Prozent. Redcare Pharmacy gaben 4,52 Prozent nach, Energiekontor 3,99 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen 9,04 Prozentpunkte.
TecDAX: TeamViewer mit deutlichem PlusTeamViewer war mit einem Anstieg von 3,83 Prozent auch im TecDAX der Topwert. ATOSS Software gewannen 2,82 Prozent, SILTRONIC AG 2,77 Prozent. Evotec büßten 2,52 Prozent ein und waren damit der schwächste Titel im Index. HENSOLDT verloren 2,08 Prozent, Kontron 1,40 Prozent. Der Abstand zwischen TeamViewer und Evotec belief sich auf 6,35 Prozentpunkte.
US 30: Amazon führt die Gewinnerliste anAmazon stiegen im US 30 um 4,16 Prozent, Salesforce um 3,70 Prozent und Microsoft um 2,42 Prozent. In den übermittelten Flopwerten werden ebenfalls Salesforce mit 3,70 Prozent und Microsoft mit 2,42 Prozent sowie Apple mit 2,32 Prozent ausgewiesen. Damit sind die genannten Flopwerte trotz ihrer Einordnung allesamt im Plus; Salesforce und Microsoft erscheinen zugleich in beiden Ranglisten.
US 500: Workday mit höchstem KursgewinnWorkday (A) führten den US 500 mit einem Plus von 5,36 Prozent an. AppLovin Registered (A) legten 4,79 Prozent zu, ServiceNow 4,72 Prozent. Die schwächsten der aufgeführten Werte waren Marathon Petroleum Corporation mit einem Anstieg von 1,03 Prozent sowie Autodesk und Carvana Registered (A) mit jeweils 1,04 Prozent. Auch im US 500 verzeichneten damit alle genannten Flopwerte Gewinne.
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