EuroStoxx baut Plus nach Warsh-Aussagen aus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Sie erholten sich damit vom schwachen Vortag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute nach Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Leitzinserhöhung mit 6.485,67 Punkten sein Plus auf 0,95 Prozent aus. Damit legte er auf Wochensicht um knapp 0,4 Prozent zu.

Beim Londoner FTSE 100 reichte es am Freitag nur für einen Anstieg um 0,29 Prozent auf 10.824,26 Zähler. Der Züricher SMI gewann 0,11 Prozent auf 14.399,77 Punkte./gl/he



