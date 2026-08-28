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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,05 % - 28.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amazon Aktie bisher um +4,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,05 % - 28.08.2026
    Foto: 484487583

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Sie steigt um +4,05 % auf 228,85. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 228,85, mit einem Plus von +4,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten Verluste von -5,96 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amazon eine positive Entwicklung von +11,35 % erlebt.

    Während Amazon heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %. Damit gehört Amazon heute zu den auffälligeren Werten.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,44 %
    1 Monat +8,22 %
    3 Monate -5,96 %
    1 Jahr +11,85 %
    Stand: 28.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Bil.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,56 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,93 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +2,27 %. JD.com legt um +0,82 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,61 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +4,46 %
    +3,50 %
    +8,71 %
    -5,39 %
    +12,31 %
    +79,24 %
    +55,39 %
    +541,14 %
    +332.871,01 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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