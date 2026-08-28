Amazon Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,05 % - 28.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Sie steigt um +4,05 % auf 228,85€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 228,85€, mit einem Plus von +4,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten Verluste von -5,96 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amazon eine positive Entwicklung von +11,35 % erlebt.

Während Amazon heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %. Damit gehört Amazon heute zu den auffälligeren Werten.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,44 % 1 Monat +8,22 % 3 Monate -5,96 % 1 Jahr +11,85 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 28.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Bil.EUR € wert.

Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem der DAX zeigt Stärke, während die US-Indizes moderater steigen. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

Innovationen in den Bereichen Schutz, Material, Display-Beständigkeit und Ladetechnologien zeigen, wie ESR Tech das Kundenfeedback in bessere Produkte umsetzt BERLIN, 28. August 2026 /PRNewswire/ - ESR Tech, eine der weltweit führenden Marken für …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,56 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,93 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +2,27 %. JD.com legt um +0,82 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,61 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.