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    Highlight Event & Entertainment AG Unveils H1 2026 Results

    Despite weaker sales, Highlight Event and Entertainment AG’s half-year 2026 figures reveal a notable earnings rebound driven by efficiency gains and upcoming blockbuster releases.

    Highlight Event & Entertainment AG Unveils H1 2026 Results
    Foto: adobe.stock.com
    • Highlight Event and Entertainment AG reported its results for the first half of 2026 on August 28, 2026.
    • Consolidated sales fell 18.6% to CHF 127.4 million, mainly due to production-related factors and foreign currency effects.
    • EBITDA increased by CHF 15.1 million to CHF 33.0 million, supported by cost reductions and business-process optimization.
    • EBIT improved from CHF -31.0 million to CHF -15.3 million, while net loss narrowed from CHF -35.7 million to CHF -21.2 million.
    • Film segment sales decreased to CHF 87.7 million, while Sports and Event sales fell to CHF 39.7 million; segment results were CHF -6.5 million and CHF -5.1 million, respectively.
    • The company expects higher revenue in the second half of 2026 due to several major theatrical releases scheduled for that period.


    Highlight Event and Entertainment

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    +19,36 %
    +6,72 %
    -8,03 %
    -30,77 %
    -53,76 %
    ISIN:CH0003583256WKN:896040
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    Highlight Event & Entertainment AG Unveils H1 2026 Results Despite weaker sales, Highlight Event and Entertainment AG’s half-year 2026 figures reveal a notable earnings rebound driven by efficiency gains and upcoming blockbuster releases.
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