Highlight Event & Entertainment AG Unveils H1 2026 Results
Despite weaker sales, Highlight Event and Entertainment AG’s half-year 2026 figures reveal a notable earnings rebound driven by efficiency gains and upcoming blockbuster releases.
Foto: adobe.stock.com
- Highlight Event and Entertainment AG reported its results for the first half of 2026 on August 28, 2026.
- Consolidated sales fell 18.6% to CHF 127.4 million, mainly due to production-related factors and foreign currency effects.
- EBITDA increased by CHF 15.1 million to CHF 33.0 million, supported by cost reductions and business-process optimization.
- EBIT improved from CHF -31.0 million to CHF -15.3 million, while net loss narrowed from CHF -35.7 million to CHF -21.2 million.
- Film segment sales decreased to CHF 87.7 million, while Sports and Event sales fell to CHF 39.7 million; segment results were CHF -6.5 million and CHF -5.1 million, respectively.
- The company expects higher revenue in the second half of 2026 due to several major theatrical releases scheduled for that period.
-5,16 %
+19,36 %
+6,72 %
-8,03 %
-30,77 %
-53,76 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte