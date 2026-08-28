Highlight Event & Entertainment AG: H1-Zahlen 2026 veröffentlicht
Trotz rückläufigem Umsatz zeigt der Konzern im ersten Halbjahr 2026 klare Fortschritte: Deutlich höheres EBITDA, geringerer Verlust und gesenkte Kosten bilden die Basis für erwartetes Wachstum.
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- **Umsatz rückläufig:** Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 produktions- und fremdwährungsbedingt auf **127,4 Mio. CHF** gegenüber 156,5 Mio. CHF im Vorjahr (−18,6 %).
- **EBITDA deutlich verbessert:** Aufgrund von Kostensenkungen stieg das EBITDA um **15,1 Mio. CHF auf 33,0 Mio. CHF** (Vorjahr: 17,9 Mio. CHF).
- **Operatives Ergebnis verbessert:** Das EBIT reduzierte sich von **−31,0 Mio. CHF auf −15,3 Mio. CHF**.
- **Periodenverlust verringert:** Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich von **−35,7 Mio. CHF auf −21,2 Mio. CHF**; der Verlust je Aktie sank von 1,20 CHF auf 0,82 CHF.
- **Kosten deutlich gesenkt:** Der operative Konzernaufwand wurde durch Sparmaßnahmen und optimierte Prozesse um **48,3 Mio. CHF auf 177,6 Mio. CHF** reduziert.
- **Höhere Umsätze im zweiten Halbjahr erwartet:** Wegen größerer geplanter Kinostarts rechnet das Unternehmen – wie bereits im Vorjahr – mit höheren Umsatzerlösen in der zweiten Jahreshälfte.
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