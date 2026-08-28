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    Immofinanz: CPI Europe meldet ungeprüfte Halbjahreszahlen 2026

    CPI Europe zeigt im ersten Halbjahr 2026 ein gemischtes Bild: steigende Mieten und operatives Ergebnis, rückläufiges EBIT – bei zugleich robuster Bilanz und klarer Portfolio-Strategie.

    Immofinanz: CPI Europe meldet ungeprüfte Halbjahreszahlen 2026
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • CPI Europe steigerte die Mieterlöse im 1. Halbjahr 2026 um 3,8 % auf 291,4 Mio. €; das operative Ergebnis erhöhte sich um 15,0 % auf 224,3 Mio. €.
    • Das EBIT sank wegen deutlich geringerer Neubewertungen um 17,7 % auf 267,2 Mio. €; das Konzernergebnis ging um 25,0 % auf 158,3 Mio. € zurück.
    • Das Immobilienportfolio umfasste zum 30. Juni 2026 insgesamt 355 Objekte im Wert von 8,5747 Mrd. €; der Vermietungsgrad lag bei 93,5 %.
    • Im Rahmen der Portfoliooptimierung verkaufte CPI Europe Immobilien im Gesamtwert von 321,7 Mio. € und konzentriert sich auf strategisch relevante Objekte.
    • Die Bilanz blieb robust: Eigenkapitalquote 49,6 %, konsolidierter Verschuldungsgrad 40,2 % und liquide Mittel von 346,8 Mio. €.
    • Der EPRA-NTA je Aktie stieg auf 37,92 €; künftig stehen die Weiterentwicklung des tschechischen Wohnportfolios, der Ausbau von Retail Parks und eine mögliche Bündelung von Einzelhandelsimmobilien im Fokus.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Immofinanz ist am 28.08.2026.

    Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,480EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 % im Plus.


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    ISIN:AT0000A21KS2WKN:A2JN9W
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