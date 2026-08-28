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    Podcast Glaser & Spang

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    2G Energy als KI-Profiteur? Über Datacenter, Gigawatt-Pipeline und die Milliarde

    2G Energy hat bereits vier große Datacenter-Projekte in den USA gewonnen.

    Podcast Glaser & Spang - 2G Energy als KI-Profiteur? Über Datacenter, Gigawatt-Pipeline und die Milliarde

    In Folge 74 von Glaser & Spang sprechen wir mit 2G Energy CEO Pablo Hofelich und CFO Friedrich Pehle über eine der derzeit spannendsten Entwicklungen im Energiemarkt: den enorm steigenden Strombedarf von Datacentern durch Künstliche Intelligenz (KI) – und die Chancen, die daraus für 2G Energy entstehen.

    Der globale Ausbau der KI-Infrastruktur führt zu einem gewaltigen Bedarf an zusätzlicher Erzeugungsleistung. Besonders in den USA werden fehlende Netzkapazitäten und lange Anschlusszeiten zunehmend zum Engpass für neue Datacenter. Dezentrale und teilweise netzunabhängige Energieversorgung rückt deshalb immer stärker in den Fokus.

    2G Energy hat bereits vier große Datacenter-Projekte in den USA gewonnen. Weitere Reservierungen und unterschriebene Verträge liegen laut Vorstand in einer ähnlichen Größenordnung – die darüber hinausgehende Pipeline umfasst sogar mehrere Gigawatt.

    Mit Pablo Hofelich und Friedrich Pehle sprechen wir ausführlich darüber, wie 2G in diesen Markt gekommen ist, welche Kunden adressiert werden und warum Gasmotoren für Datacenter interessant sind. Wir diskutieren den Wettbewerb mit INNIO, Caterpillar, Turbinen und Brennstoffzellen, die Skalierung der Produktionskapazitäten sowie mögliche Engpässe in der Lieferkette.

    Darüber hinaus geht es um Margen, Cashflow und das langfristig attraktive Servicegeschäft. Und natürlich um die entscheidende Frage: Wie groß kann 2G Energy durch den KI- und Datacenter-Boom tatsächlich werden – und wann könnte die Umsatzmilliarde fallen?

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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