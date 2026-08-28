Bitcoin rutscht unter 80.000 Dollar-Marke - Baldige US-Zinserhöhung
- Bitcoin fällt nach Warsh-Rede unter 80.000 Dollar
- Warsh betont Inflation und mögliche Zinserhöhung
- Neue ETF-Zuflüsse und Trump stützen den Bitcoin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar gerutscht. Dabei nahm der Druck am Nachmittag infolge einer Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem internationalen Notenbank-Symposium im US-amerikanischen Jackson Hole zu. Zuletzt wurden auf der Handelsplattform Bitstamp für einen Bitcoin 77.813 Dollar gezahlt und damit rund 3 Prozent weniger als am Vortag.
In seiner Rede betonte Warsh mit ungewöhnlich deutlichen Worten die hohe Inflation in den USA sowie seine Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik. "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun", sagte er laut Redemanuskript beim Notenbank-Treffen der Federal Reserve of Kansas City in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming).
Akteure an den Finanzmärkten halten eine Leitzinserhöhung schon im September mittlerweile für wahrscheinlicher als vor der Rede. Höhere Zinsen würden dann wohl auch höhere Renditen für US-Staatsanleihen bedeuten, was diese im Vergleich zum Bitcoin attraktiver machen könnte.
Insgesamt hält sich der Bitcoin aber noch recht gut, nachdem Mitte August eine deutliche Erholung gestartet war, die ihn an diesem Freitag auf Bitstamp zunächst bis auf 81.450 Dollar getrieben hatte.
Ein Grund der Rally war zuletzt dann auch ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche. Die Zusammenkunft sorgte für mehr Optimismus hinsichtlich des Engagements der Regierung für den Kryptosektor. Trump drängt darauf, dass ein Gesetzentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen umgesetzt wird. Die Anleger hoffen auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.
Dominic Weibel, Head of Research bei Bitcoin Suisse, erklärt den jüngsten Aufwärtstrend auch mit der Nachfrage "über professionelle Kanäle." Die US-Spot-Bitcoin-ETFs hätten in der Vorwoche Nettozuflüsse von knapp 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. "Zugleich erhält der Debasement-Trade durch die angekündigte Ausweitung der Rückkäufe länger laufender US-Staatsanleihen neuen Rückenwind. Finanzielle Repression begünstigt grundsätzlich knappe Vermögenswerte, insbesondere Bitcoin mit seinem fest begrenzten Angebot."
So hatte die US-Regierung in der vergangenen Woche angekündigt, verstärkt eigene Staatsanleihen zurückkaufen zu wollen, was den US-Dollar belastete. Mit der Maßnahme sollen die Renditen der Staatspapiere gesenkt werden, auch um den Schuldendienst für die US-Regierung günstiger zu machen. Hohe Renditen an den Anleihemärkten können zudem Unternehmer und Verbraucher belasten, wenn sie Kredite aufnehmen.
Der Bitcoin liegt trotz seiner Erholung aber unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar markiert hatte; im Herbst 2025 war er sogar auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen./mis/niw
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EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
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