Kursverluste nach Warsh-Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,40 Prozent auf 107,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,72 Prozent. Besonders deutlich gaben die Kurse von zweijährigen Anleihen nach. Diese reagieren auf mögliche Zinsveränderung besonders deutlich.

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen Inflation in den USA hat Fed-Chef Kevin Warsh Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik signalisiert. "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun", sagte er laut Redemanuskript beim Notenbank-Treffen der Federal Reserve of Kansas City in Jackson Hole.