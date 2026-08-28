LPKF Laser & Electronics Aktie crasht -4,55 % - 28.08.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,55 % auf 13,100€. Damit verliert die Aktie -0,625 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,17 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics insgesamt ein Minus von -44,90 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +2,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +145,76 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,04 % 1 Monat -8,77 % 3 Monate -44,90 % 1 Jahr +72,08 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 28.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 322,13 Mio.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,55 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,71 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,05 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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