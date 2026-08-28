Warsh: Zinsen steigen - vielleicht..! Gold fällt - und Aktien?

Fed-Chef Warsh hat in Jackson Hole die Tür für steigende Zinsen geöffnet, ohne wirklich konkret zu werden - und Gold fällt deutlich. Was passiert nun bei Aktien? Der neue Fed-Chef Warsh war unter Druck durch die gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen - also musste eine hawkishe Botschaft her, die anfangs auch verfing: die Renditen länger laufender US-Staatsanleihen fielen zunächst. Aber dann wieder die Drehung nach oben - und das dürfte zum Problem für US-Aktien werden (sichtbar zunächst beim Nebenindex Russell 2000), auch weil Warsh die aktuelle Fed-Geldpolitik indirekt als zu locker charakterisiert hat. Warsh hat zwar betont, die Inflation ernsthaft nach unten bringen zu wollen - aber womit eigentlich? Durch eine einzige Zinsanhebung? Die stark gestiegenen Rohstoffpreise zeigen, dass das nicht reichen wird..

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