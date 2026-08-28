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    Marktgeflüster

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    Warsh: Zinsen steigen - vielleicht..! Gold fällt - und Aktien?

    Der neue Fed-Chef Warsh war unter Druck durch die gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen - also musste eine hawkishe Botschaft her, die anfangs auch verfing

    Fed-Chef Warsh hat in Jackson Hole die Tür für steigende Zinsen geöffnet, ohne wirklich konkret zu werden - und Gold fällt deutlich. Was passiert nun bei Aktien? Der neue Fed-Chef Warsh war unter Druck durch die gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen - also musste eine hawkishe Botschaft her, die anfangs auch verfing: die Renditen länger laufender US-Staatsanleihen fielen zunächst. Aber dann wieder die Drehung nach oben - und das dürfte zum Problem für US-Aktien werden (sichtbar zunächst beim Nebenindex Russell 2000), auch weil Warsh die aktuelle Fed-Geldpolitik indirekt als zu locker charakterisiert hat. Warsh hat zwar betont, die Inflation ernsthaft nach unten bringen zu wollen - aber womit eigentlich? Durch eine einzige Zinsanhebung? Die stark gestiegenen Rohstoffpreise zeigen, dass das nicht reichen wird..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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