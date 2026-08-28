Börsen Update
Börsen Update USA - 28.08. - US Tech 100 schwach -0,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 53.545,11 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Amazon +4,21 %, Salesforce +3,91 %, Microsoft +3,10 %, Nike (B) +2,62 %, Merck & Co -1,02 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,68 %, 3M -1,94 %, Caterpillar -1,23 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.465,59 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: Workday (A) +15,81 %, Amazon +4,21 %, Microsoft +3,10 %, Airbnb Registered (A) +2,79 %, AppLovin Registered (A) +2,64 %
Flop-Werte: PayPal -11,86 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,33 %, Marvell Technology -6,52 %, Rocket Lab Corporation -5,16 %, Nebius Group Registered (A) -4,34 %
Der US 500 steht bei 7.711,68 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Workday (A) +15,81 %, Domino's Pizza +6,30 %, ServiceNow +5,84 %, Lululemon Athletica +4,55 %, Amazon +4,21 %
Flop-Werte: PayPal -11,86 %, PG&E Corporation -7,12 %, Coinbase -6,62 %, Generac Holdings -5,48 %, Edison -5,42 %
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