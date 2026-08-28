HENSOLDT Aktie heute im Minus - 28.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -2,86 % auf 86,82€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,24 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die HENSOLDT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,85 % gewonnen.

Während HENSOLDT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,69 % 1 Monat +7,65 % 3 Monate +6,74 % 1 Jahr +4,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck trotz positiver Nachrichten, hoher Auftragsbestände von über 10 Mrd. Euro und technologischer Erfolge bei Radar- und Luftverteidigungssystemen. Diskutiert werden Leerverkäufe, geringe Umsätze und ein möglicherweise überverkaufter Kurs. Einige erwarten eine Erholung, andere rechnen zunächst mit Rückgängen in den Bereich von 60 bis 70 Euro und sehen 95 Euro als möglichen Ausstiegspunkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,03 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem der DAX zeigt Stärke, während die US-Indizes moderater steigen. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.08.2026 / 10:38 CET/CEST Dissemination of a Voting …

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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