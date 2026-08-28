NVIDIA Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,17 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,44 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +21,25 %.

Während NVIDIA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %. Damit gehört NVIDIA heute zu den auffälligeren Werten.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,26 % 1 Monat +12,33 % 3 Monate +7,44 % 1 Jahr +28,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende Kurse und mögliche Gewinnmitnahmen trotz deutlich übertroffener Prognosen. Einige sehen wegen Nvidias starkem Wachstum, erwarteten hohen Umsätzen und Cashflows sowie gesicherter Lieferketten weiteres Aufwärtspotenzial. Andere halten die Bewertung für zu hoch und erwarten eine Korrektur. Technisch gilt ein Halten des letzten Tiefs als mögliche Bodenbestätigung; Short-Positionen setzen auf einen überproportionalen Rückgang bei einer Tech-Korrektur.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Bil.EUR € wert.

Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag belastet. Unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 weitete …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh hat den Dax am Freitag auf ein Rekordhoch getrieben. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex bis auf 26.618,74 Punkte und überbot so seine vor zwei Wochen erreichte ehemalige Bestmarke bei 26.573,50 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Intel notiert im Minus, mit -2,28 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,38 %. Broadcom verliert -0,52 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.