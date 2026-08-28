BioNTech Aktie mit Kursrutsch - -7,74 % - 28.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,74 % verliert die BioNTech Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,74 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BioNTech in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,15 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -13,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BioNTech eine positive Entwicklung von +17,71 % erlebt.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,23 % 1 Monat +19,33 % 3 Monate +18,15 % 1 Jahr +7,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 21:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach dem Abbruch einer Phase-2-Studie zu Autogene Cevumeran, der als Rückschlag, aber auf eine spezielle Monotherapie beschränkt bewertet wird. Diskutiert werden die breite Pipeline, Kombinationen aus mRNA, ADCs und Checkpoint-Inhibitoren sowie die Hoffnung auf eine baldige Zulassung von BNT323. Als entscheidend für die Bewertung gilt Pumitamig; bei einem weiteren Fehlschlag wird deutliches Abwärtspotenzial gesehen. Zudem werden Kursgewinne, Rücksetzer und Nachkäufe thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,21 Mrd. € wert.

Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag belastet. Unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 weitete …

Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas gebremst. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial 0,09 Prozent tiefer bei 53.522 Punkten. Für den …

Der Biotech-Konzern Biontech hat eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen. Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie Darmkrebs-Hochrisikopatienten getestet, die bereits operiert wurden. Das …

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar