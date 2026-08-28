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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie mit Kursrutsch - -7,74 % - 28.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BioNTech Aktie bisher Verluste von -7,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie mit Kursrutsch - -7,74 % - 28.08.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,74 % verliert die BioNTech Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,74 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BioNTech in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,15 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -13,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BioNTech eine positive Entwicklung von +17,71 % erlebt.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,23 %
    1 Monat +19,33 %
    3 Monate +18,15 %
    1 Jahr +7,65 %
    Stand: 28.08.2026, 21:19 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach dem Abbruch einer Phase-2-Studie zu Autogene Cevumeran, der als Rückschlag, aber auf eine spezielle Monotherapie beschränkt bewertet wird. Diskutiert werden die breite Pipeline, Kombinationen aus mRNA, ADCs und Checkpoint-Inhibitoren sowie die Hoffnung auf eine baldige Zulassung von BNT323. Als entscheidend für die Bewertung gilt Pumitamig; bei einem weiteren Fehlschlag wird deutliches Abwärtspotenzial gesehen. Zudem werden Kursgewinne, Rücksetzer und Nachkäufe thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,21 Mrd. € wert.

    Signale für US-Zinserhöhung belasten vor allem Tech-Titel


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    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    -7,74 %
    -13,23 %
    +19,33 %
    +18,15 %
    +7,65 %
    -12,20 %
    -68,71 %
    +614,46 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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