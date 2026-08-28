Aktien mit extremer Performance im US 30 am 28.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz deutlich übertroffener Prognosen, mögliche Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität. Fundamental stehen NVIDIAs starkes Wachstum sowie die Annahme von bis zu 1 Billion Umsatz und hohen Free-Cashflows einer als anspruchsvoll empfundenen Bewertung gegenüber. Viele bleiben langfristig bullish und sehen bei bestätigtem Support eine Kaufchance. Kurzfristig erwarten einige eine weitere Korrektur, teils über Short-Produkte; Fed-Signale und die Tech-Marktstimmung gelten als wichtige Einflussfaktoren.