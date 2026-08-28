Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 28.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,63 %
Performance 1M: +12,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,28 %
Performance 1M: -10,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +48,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,55 %
Performance 1M: +30,09 %