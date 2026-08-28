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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 28.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 28.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 2
    Performance 1M: +12,33 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz deutlich übertroffener Prognosen, mögliche Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität. Fundamental stehen NVIDIAs starkes Wachstum sowie die Annahme von bis zu 1 Billion Umsatz und hohen Free-Cashflows einer als anspruchsvoll empfundenen Bewertung gegenüber. Viele bleiben langfristig bullish und sehen bei bestätigtem Support eine Kaufchance. Kurzfristig erwarten einige eine weitere Korrektur, teils über Short-Produkte; Fed-Signale und die Tech-Marktstimmung gelten als wichtige Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Nike (B)
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,79 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Nike-Aktie. Hauptproblem ist China: Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 13 %, während lokale Marken und Adidas wachsen. JD.com und weitere Partnerschaften sollen die Stabilisierung unterstützen. Running wächst zweistellig, Sportswear und Jordan schrumpfen. Der laufende Reset belastet bis 2027; ab 2028 wird über dem Markt liegendes Wachstum erwartet. Trotz 4,25 % Dividendenrendite gilt das KGV von 20 als hoch; Kaufinteresse besteht teils erst unter 30 USD. Der Kurs bleibt schwach.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Salesforce
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: +48,21 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Salesforce-Aktie nach dem Ausverkauf, wobei Tagesgewinne teils wieder abbröckeln und Anleger zwischen Gewinnmitnahmen und langfristigem Halten abwägen. Genannt werden Kursziele von 300 US-Dollar sowie rund 100% Potenzial bis Frühjahr 2027. Optimismus stützen das Agentforce-Wachstum von 240% und über 210% gemeinsam mit Data 360; Risiken sehen Anleger in möglichen Herbstkorrekturen und dem Gesamtmarkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 5
    Performance 1M: +30,09 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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