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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    87,57€
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,53 %.

    PayPal
    Tagesperformance: -11,87 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,21 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach dem mutmaßlich aufgegebenen Übernahmeinteresse von rund 11,7 % auf 54,29 US-Dollar und den anschließenden Erholungsversuch. Diskutiert werden die 50-Tage-Linie, mögliche Einstiege bei 38 bis 43 Euro sowie ein fairer Wert um 60 US-Dollar. Einige sehen PayPal deutlich unterbewertet und fundamental gesund mit langfristigem Potenzial bis 100 Euro oder mehr, andere zweifeln wegen zunehmender Konkurrenz, begrenzter internationaler Reichweite und ausgeschöpfter Wachstumsmöglichkeiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -7,01 %
    Platz 3
    Performance 1M: +42,69 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung von MSTR an Bitcoin, mögliche Rücksetzer und eine erwartete Seitwärtsphase mit späterem Aufwärtstrend. Ein Short-Squeeze wird kontrovers bewertet; stabile BTC-Kurse, Short-Eindeckungen und ein STRC-Kurs von 100 könnten den Hebel nach oben verstärken. Strategy verfügt über rund 6,69 Mrd. USD Liquidität, kaufte zuletzt aber keine BTC. Die Bewertung wird gegenüber 2024/25 als verändert eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -6,33 %
    Platz 4
    Performance 1M: +18,08 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Marvell-Aktie trotz leicht übertroffener Erwartungen. Enttäuschung lösten vor allem Ausblick und Aussagen zu Google-Umsätzen aus. Diskutiert werden die hohe Bewertung mit einem KGV um 80 beziehungsweise einem Forward-KGV von etwa 60, die Marvell erst durch weiteres Wachstum rechtfertigen müsse, sowie mögliche längere Kursstagnation. Als zusätzliche Belastungen gelten steigende Anleiherenditen und geopolitische Unsicherheit; einige erwägen Nachkäufe oder einen Ausstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Amazon
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,22 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,31 %
    Platz 6
    Performance 1M: +32,03 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,31 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,63 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,87 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: +23,72 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 10
    Performance 1M: +15,00 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie und mögliche Rücksetzer nach den Nvidia-Zahlen. Gewinnmitnahmen und die US-Zinssituation werden als Belastungsfaktoren gesehen, zugleich gelten Kursrückgänge als mögliche Nachkaufchance. Charttechnisch stehen Widerstände um 240 im Fokus. Fundamental stützen die ClickHouse-Beteiligung, der Einsatz von Groq 3 LPX sowie die geplante Expansion nach Südkorea die langfristigen Wachstumsperspektiven.

    Synopsys
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 11
    Performance 1M: +16,12 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 12
    Performance 1M: +12,33 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz deutlich übertroffener Prognosen, mögliche Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität. Fundamental stehen NVIDIAs starkes Wachstum sowie die Annahme von bis zu 1 Billion Umsatz und hohen Free-Cashflows einer als anspruchsvoll empfundenen Bewertung gegenüber. Viele bleiben langfristig bullish und sehen bei bestätigtem Support eine Kaufchance. Kurzfristig erwarten einige eine weitere Korrektur, teils über Short-Produkte; Fed-Signale und die Tech-Marktstimmung gelten als wichtige Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 14
    Performance 1M: +11,00 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 15
    Performance 1M: +14,12 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 16
    Performance 1M: +12,46 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,91 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 18
    Performance 1M: -26,04 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 19
    Performance 1M: +12,80 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,77 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 21
    Performance 1M: +10,90 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,37 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 23
    Performance 1M: +23,67 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 24
    Performance 1M: +30,09 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 25
    Performance 1M: -4,32 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 26
    Performance 1M: +1,33 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 27
    Performance 1M: -6,46 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Apple
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 28
    Performance 1M: -9,17 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 29
    Performance 1M: -3,51 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 30
    Performance 1M: +18,39 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 31
    Performance 1M: +26,81 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 32
    Performance 1M: +0,49 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 33
    Performance 1M: -2,88 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    Copart
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 34
    Performance 1M: +7,23 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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