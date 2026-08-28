Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -11,87 %
Performance 1M: -12,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,01 %
Performance 1M: +42,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,33 %
Performance 1M: +18,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,34 %
Performance 1M: +8,22 %
Tagesperformance: -4,31 %
Performance 1M: +32,03 %
Tagesperformance: -4,26 %
Performance 1M: -4,63 %
Tagesperformance: -4,22 %
Performance 1M: +0,87 %
Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: +23,72 %
Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: +15,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +16,12 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: +12,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,50 %
Performance 1M: -9,15 %
Tagesperformance: -3,34 %
Performance 1M: +11,00 %
Tagesperformance: -3,26 %
Performance 1M: +14,12 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: +12,46 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +9,91 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: -26,04 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: +12,80 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: -3,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: +10,90 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: +2,37 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +23,67 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +30,09 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -4,32 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: +1,33 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -6,46 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -9,17 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: -3,51 %
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: +18,39 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: +26,81 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: +0,49 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -2,88 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: +7,23 %