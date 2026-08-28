Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
PayPal
Tagesperformance: -11,93 %
Tagesperformance: -11,93 %
Platz 2
Performance 1M: -12,21 %
Performance 1M: -12,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach dem mutmaßlich aufgegebenen Übernahmeinteresse von rund 11,7 % auf 54,29 US-Dollar und den anschließenden Erholungsversuch. Diskutiert werden die 50-Tage-Linie, mögliche Einstiege bei 38 bis 43 Euro sowie ein fairer Wert um 60 US-Dollar. Einige sehen PayPal deutlich unterbewertet und fundamental gesund mit langfristigem Potenzial bis 100 Euro oder mehr, andere zweifeln wegen zunehmender Konkurrenz, begrenzter internationaler Reichweite und ausgeschöpfter Wachstumsmöglichkeiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.
Domino's Pizza
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 3
Performance 1M: -4,64 %
Performance 1M: -4,64 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 4
Performance 1M: -11,94 %
Performance 1M: -11,94 %
ServiceNow
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 5
Performance 1M: +34,62 %
Performance 1M: +34,62 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 6
Performance 1M: -3,50 %
Performance 1M: -3,50 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,47 %
Tagesperformance: -5,47 %
Platz 7
Performance 1M: +14,01 %
Performance 1M: +14,01 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 8
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 9
Performance 1M: -10,53 %
Performance 1M: -10,53 %
CIENA
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 10
Performance 1M: +4,55 %
Performance 1M: +4,55 %
Bunge Global
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 11
Performance 1M: -7,60 %
Performance 1M: -7,60 %
Amazon
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 12
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 13
Performance 1M: +32,03 %
Performance 1M: +32,03 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 14
Performance 1M: +23,72 %
Performance 1M: +23,72 %
Coherent
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 15
Performance 1M: +6,49 %
Performance 1M: +6,49 %
HP
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 16
Performance 1M: +7,96 %
Performance 1M: +7,96 %
SLB
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 17
Performance 1M: +9,15 %
Performance 1M: +9,15 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 18
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 19
Performance 1M: -7,37 %
Performance 1M: -7,37 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 20
Performance 1M: +13,41 %
Performance 1M: +13,41 %
Expedia Group
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 21
Performance 1M: +12,73 %
Performance 1M: +12,73 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 22
Performance 1M: +16,12 %
Performance 1M: +16,12 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 23
Performance 1M: -9,95 %
Performance 1M: -9,95 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 24
Performance 1M: -9,04 %
Performance 1M: -9,04 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 25
Performance 1M: -11,91 %
Performance 1M: -11,91 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 26
Performance 1M: -4,73 %
Performance 1M: -4,73 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 27
Performance 1M: +0,18 %
Performance 1M: +0,18 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 28
Performance 1M: +5,18 %
Performance 1M: +5,18 %
eBay
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 29
Performance 1M: -12,26 %
Performance 1M: -12,26 %
Brown & Brown
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 30
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 31
Performance 1M: +12,33 %
Performance 1M: +12,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz deutlich übertroffener Prognosen, mögliche Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität. Fundamental stehen NVIDIAs starkes Wachstum sowie die Annahme von bis zu 1 Billion Umsatz und hohen Free-Cashflows einer als anspruchsvoll empfundenen Bewertung gegenüber. Viele bleiben langfristig bullish und sehen bei bestätigtem Support eine Kaufchance. Kurzfristig erwarten einige eine weitere Korrektur, teils über Short-Produkte; Fed-Signale und die Tech-Marktstimmung gelten als wichtige Einflussfaktoren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 32
Performance 1M: -9,15 %
Performance 1M: -9,15 %
Emcor Group
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 33
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 34
Performance 1M: +32,31 %
Performance 1M: +32,31 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 35
Performance 1M: +11,88 %
Performance 1M: +11,88 %
General Mills
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 36
Performance 1M: +11,55 %
Performance 1M: +11,55 %
Edison
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 37
Performance 1M: -8,73 %
Performance 1M: -8,73 %
Intuit
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 38
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
Stryker
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 39
Performance 1M: -6,30 %
Performance 1M: -6,30 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 40
Performance 1M: -8,38 %
Performance 1M: -8,38 %
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