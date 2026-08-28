🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorkday (A) AktievorwärtsNachrichten zu Workday (A)

    Top & Flop

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SLB Ltd!
    Long
    51,56€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,26€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,72 %.

    PayPal
    Tagesperformance: -11,93 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,21 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach dem mutmaßlich aufgegebenen Übernahmeinteresse von rund 11,7 % auf 54,29 US-Dollar und den anschließenden Erholungsversuch. Diskutiert werden die 50-Tage-Linie, mögliche Einstiege bei 38 bis 43 Euro sowie ein fairer Wert um 60 US-Dollar. Einige sehen PayPal deutlich unterbewertet und fundamental gesund mit langfristigem Potenzial bis 100 Euro oder mehr, andere zweifeln wegen zunehmender Konkurrenz, begrenzter internationaler Reichweite und ausgeschöpfter Wachstumsmöglichkeiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: +5,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,64 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,95 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,94 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 5
    Performance 1M: +34,62 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,50 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -5,47 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,01 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,47 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,87 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -4,61 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,53 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,61 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,55 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 11
    Performance 1M: -7,60 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +4,29 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,22 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,29 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 13
    Performance 1M: +32,03 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,09 %
    Platz 14
    Performance 1M: +23,72 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,09 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,49 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    HP
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 16
    Performance 1M: +7,96 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    SLB
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,15 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Ulta Beauty
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 18
    Performance 1M: +9,88 %
    Chart Ulta Beauty
    ISIN: US90384S3031
    WKN: A0M240
    Die Ulta Beauty Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 19
    Performance 1M: -7,37 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 20
    Performance 1M: +13,41 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 21
    Performance 1M: +12,73 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 22
    Performance 1M: +16,12 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Iron Mountain
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,95 %
    Chart Iron Mountain
    ISIN: US46284V1017
    WKN: A14MS9
    Die Iron Mountain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,04 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 25
    Performance 1M: -11,91 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Zoetis Registered (A)
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 26
    Performance 1M: -4,73 %
    Chart Zoetis Registered (A)
    ISIN: US98978V1035
    WKN: A1KBYX
    Die Zoetis Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    Arthur J.Gallagher
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 27
    Performance 1M: +0,18 %
    Chart Arthur J.Gallagher
    ISIN: US3635761097
    WKN: 869761
    Die Arthur J.Gallagher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,18 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    eBay
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 29
    Performance 1M: -12,26 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    Brown & Brown
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 30
    Performance 1M: +2,84 %
    Chart Brown & Brown
    ISIN: US1152361010
    WKN: 896895
    Die Brown & Brown Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 31
    Performance 1M: +12,33 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz deutlich übertroffener Prognosen, mögliche Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität. Fundamental stehen NVIDIAs starkes Wachstum sowie die Annahme von bis zu 1 Billion Umsatz und hohen Free-Cashflows einer als anspruchsvoll empfundenen Bewertung gegenüber. Viele bleiben langfristig bullish und sehen bei bestätigtem Support eine Kaufchance. Kurzfristig erwarten einige eine weitere Korrektur, teils über Short-Produkte; Fed-Signale und die Tech-Marktstimmung gelten als wichtige Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 32
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,64 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 34
    Performance 1M: +32,31 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 35
    Performance 1M: +11,88 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    General Mills
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 36
    Performance 1M: +11,55 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    Edison
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 37
    Performance 1M: -8,73 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 38
    Performance 1M: +12,46 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    Stryker
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 39
    Performance 1M: -6,30 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 40
    Performance 1M: -8,38 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    zurückvorwärts
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     