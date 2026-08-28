argenx - Aktie zeigt Schwäche - 28.08.2026

Die argenx Aktie ist bisher um -2,49 % auf 886,00€ gefallen. Das sind -22,60 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute bei der argenx Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die argenx-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,67 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um +3,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in argenx eine positive Entwicklung von +28,45 % erlebt.

Während argenx deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,50 % 1 Monat +17,16 % 3 Monate +31,67 % 1 Jahr +50,09 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 28.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,50 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Biogen, UCB und Co.

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. UCB notiert im Minus, mit -2,66 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,42 %.

argenx Aktie jetzt kaufen?

Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.