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    IGEL erweitert mit Teguar-Hardware das Angebot an Endgeräten für das Gesundheitswesen und industrielle Umgebungen

    Die speziell entwickelten medizinischen und industriellen Systeme von Teguar erweitern die Auswahl kompatibler Hardware für IGEL-Implementierungen in spezialisierten Einsatzumgebungen für Endgeräte.

    FORT LAUDERDALE, Florida, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform anbietet, gab heute bekannt, dass Teguar dem IGEL-Ready-Ökosystem beigetreten ist und ausgewählte Hardware für den Einsatz mit IGEL OS validiert wurde. Die Partnerschaft bietet Kunden zusätzliche Hardwareoptionen für den Einsatz von Endgeräten im Gesundheitswesen, in der Fertigung, in Lagern und anderen spezialisierten Betriebsumgebungen.

    IGEL Expands Endpoint Options for Healthcare and Industrial Environments with Teguar Hardware

    Teguar entwickelt Computersysteme speziell für Umgebungen, in denen herkömmliche Geräte die Anforderungen an Umgebungsbedingungen, Robustheit oder Arbeitsabläufe möglicherweise nicht erfüllen. Das Portfolio umfasst robuste und wasserdichte Industriecomputer sowie All-in-One-Computer und Tablets, die speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt wurden.

    IGEL ergänzt diese Hardware durch IGEL OS, ein unveränderliches Betriebssystem für sicheren Endgerätezugriff, sowie durch die IGEL Universal Management Suite (UMS), mit der sich Richtlinien, Konfigurationen, Softwarebereitstellung, Updates und Geräteflotten über verteilte Endgeräte hinweg zentral verwalten lassen.

    „Unternehmen weiten den sicheren Zugriff auf Umgebungen aus, in denen die Zuverlässigkeit der Endgeräte, ihre physische Robustheit und eine zentrale Governance gleichermaßen entscheidend sind", sagte Jim Airdo, Bereichsleiter für strategische Allianzen auf Senior-Ebene bei IGEL. „Durch die Aufnahme von Teguar in das IGEL-Ready-Ökosystem bieten wir unseren Kunden eine größere Auswahl geprüfter Hardware und unterstützen sie gleichzeitig dabei, eine vertrauenswürdige sowie einheitlich verwaltete Endgeräteebene aufzubauen."

    Das kombinierte Angebot richtet sich an Unternehmen, die drei Anforderungen miteinander in Einklang bringen müssen: Hardware, die für spezielle Betriebsumgebungen geeignet ist, eine sichere Basis für Endgeräte und eine zentrale Verwaltung verteilter Geräte.

    In Fertigungs- und Industrieumgebungen eignet sich Teguar-Hardware für Anwendungsfälle, in denen Geräte unter Bedingungen, die sich von denen eines herkömmlichen Büros unterscheiden, zuverlässig funktionieren müssen. Im Gesundheitswesen können Teguar-Systeme gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche, den klinischen Zugriff und andere Arbeitsabläufe unterstützen, für die speziell entwickelte Endgerätehardware erforderlich ist.

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    PR Newswire (dt.)
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