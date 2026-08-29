Inturai Ventures meldet Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung

- Das Unternehmen hat die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und 6.273.331 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 940.999,65 $ erzielt.

- Das Unternehmen geht davon aus, den Rest der Platzierung in einer oder mehreren Tranchen in den kommenden Wochen abzuschließen.

Vancouver, BC, 28. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI) (OTC: URAIF) (FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 8.500.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.275.000 $ (die „Platzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche der Platzierung hat das Unternehmen 6.273.331 Einheiten ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 940.999,65 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach der Ausgabe. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden, wenn der Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange oder an einem anderen Markt, an dem die Aktien gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt gehandelt werden, zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Ausgabedatum an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,35 $ oder darüber liegt. In diesem Fall können die Inhaber der Warrants nach Wahl des Unternehmens entsprechend benachrichtigt werden, und das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der bekannt gegeben wird, dass die Warrants dreißig (30) Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen. Die Warrants können vom Inhaber der Warrants innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen zwischen dem Datum der Pressemitteilung, in der das vorgezogene Verfalldatum bekannt gegeben wird, und dem Verfall der Warrants ausgeübt werden.