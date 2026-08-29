Die Almonty Industries-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

Im Mittelpunkt der positiven Beiträge steht die langfristige Perspektive des Wolfram-Spezialisten. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass aus der über Jahre gepflegten „Wolfram-Fantasie“ nun ein großes Minengeschäft entstehen solle. Die Erwartung der Community: Mit dem Hochfahren der Projekte könnte Almonty mittelfristig in eine neue Ertragsdimension vorstoßen. Konkrete Zahlen oder bestätigte Produktionsziele werden im Forum zwar nicht genannt, doch die Vision eines milliardenschweren Geschäfts mit Wolfram wird als zentrale Investmentstory gesehen.

Die Aktie von Almonty Industries hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 6,9 Prozent und einer Spanne zwischen 17,85 und 19,04 US-Dollar für spürbare Bewegung im Forum gesorgt. Ausschlaggebend für die intensive Diskussion war weniger eine konkrete Unternehmensmeldung als die Frage, ob die jüngste Rallye vor den anstehenden Quartalszahlen und möglichen Projekt-News nachhaltig ist – oder ob der Kurs am Widerstandsbereich um 19 bis 21,50 US-Dollar erneut scheitert.

Unterstützung erhält diese Sicht durch den Blick auf die Kursentwicklung: Nach dem starken Comeback der vergangenen Monate wird die aktuelle Bewertung von Teilen der Community weiterhin als attraktiv eingeschätzt. Einige Anleger berichten, sie hätten bei deutlich niedrigeren Kursen nochmals aufgestockt und sähen sich nun mit „dunkelgrünen“ Depots bestätigt. Der Fokus liegt dabei klar auf einem mehrjährigen Anlagehorizont, in dem die derzeit noch negative Ergebnislage – das Vorjahres-KGV liegt bei -20,62 – durch operative Fortschritte überlagert werden soll.

Als zusätzlicher Rückenwind wird die geopolitische Komponente interpretiert. Wolfram gilt in der Community als strategischer Rohstoff, dessen Bedeutung in westlichen Lieferketten zunehmen könnte. Konkrete politische Maßnahmen oder Verträge werden zwar nicht belegt, doch die Erwartung, dass eine stärkere Diversifizierung weg von einzelnen Lieferländern Almonty in eine vorteilhafte Position bringen könnte, ist ein wiederkehrendes Motiv.

Auch strukturelle Themen rund um die Aktie spielen eine Rolle. Das Delisting an der ASX wird von einigen Diskutanten als möglicher, wenn auch schwer quantifizierbarer Faktor für die jüngste Kursentwicklung genannt. Bestätigt ist lediglich, dass das Handelsvolumen zuletzt etwa beim 1,1-Fachen des Wochenschnitts lag. Die Community spekuliert, dass die Konzentration auf Nasdaq und Frankfurt mittelfristig die Wahrnehmung institutioneller Investoren erhöhen könnte, insbesondere falls es perspektivisch zu einer vollständigen US-Struktur und damit zu Indexaufnahmen käme. Dies bleibt jedoch ausdrücklich Spekulation.

Widerstandszonen, Short-Interesse und die Angst vor dem Rückfall

Auf der kritischen Seite dominiert die Sorge, dass der Kurs die Zone zwischen 19 und 21,50 US-Dollar erneut nicht nachhaltig überwinden könnte. Mehrere Beiträge verweisen auf frühere Phasen, in denen Anstiege in diesem Bereich abrupt endeten und Gewinnmitnahmen sowie Short-Positionen den Kurs wieder deutlich nach unten drückten. Die aktuelle Marke von 19,04 US-Dollar als Wochenhoch wird daher als wichtiger technischer Widerstand gesehen, während das Wochentief bei 17,85 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung gilt.

Ein Teil der Community plädiert deshalb für eine längere Konsolidierung auf niedrigerem Niveau, um eine „gesündere“ Basis für den nächsten Aufwärtsimpuls zu schaffen. Die Befürchtung: Ein zu schneller Sprung über 21 US-Dollar könnte erneut eine Welle kurzfristiger Trader und Leerverkäufer anziehen und damit die Rallye ausbremsen. Konkrete Short-Quoten werden im Forum nicht belegt, die Rede von „Shorties“, die auf Signale warten, ist als Einschätzung der Diskutanten zu werten.

Kontrovers diskutiert wird die Rolle der Charttechnik. Ein Lager betont, dass technische Marken und Algorithmen heute einen Großteil des Handels steuern und daher auch bei einem fundamental getriebenen Wert wie Almonty nicht ignoriert werden sollten. Andere Stimmen halten dagegen, dass bei einem dynamischen Rohstoffprojekt schon eine einzige substanzielle Unternehmensnachricht sämtliche Chartmuster obsolet machen könne. Einigkeit besteht darin, dass die nächsten konkreten Informationen des Managements – insbesondere zu juristischen Themen und zur Verwendung der vorhandenen Liquidität – als potenzieller Katalysator gelten.

Hinzu kommt die Unsicherheit über das makroökonomische Umfeld. Die Diskussion um die US-Notenbank und zentrale Reden auf dem Jackson-Hole-Symposium wird im Forum aufmerksam verfolgt. Einige Nutzer sehen in möglichen Zins- und Liquiditätssignalen einen direkten Einfluss auf wachstumsstarke, aber noch nicht nachhaltig profitable Titel wie Almonty. Andere halten den Zusammenhang für überschätzt und verweisen darauf, dass die spezifische Projektentwicklung des Unternehmens wichtiger sei als kurzfristige Marktstimmungen.

Ausblick: Entscheidende News und kritische Kurszonen im Fokus

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen. Zum einen stehen mögliche Unternehmensnachrichten im Raum, etwa zu juristischen Auseinandersetzungen und zur strategischen Verwendung der liquiden Mittel. Konkrete Termine wurden im Forum nicht belegt, die Erwartung früherer oder begleitender News vor den Q3-Zahlen bleibt Spekulation.

Zum anderen bleiben die charttechnischen Marken im Fokus. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 19,04 US-Dollar als erste Hürde, darüber rückt der vielfach diskutierte Bereich bis etwa 21,50 US-Dollar in den Mittelpunkt. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 17,85 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung beobachtet. Ob Almonty Industries die jüngste 6,9-Prozent-Rallye ausbauen kann oder erneut in eine Konsolidierungsphase eintritt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen in den kommenden Tagen neue, belastbare Fakten zu Projekten und Strategie liefert – und wie der Markt diese im Spannungsfeld aus Wolfram-Fantasie, Bewertungsniveau und globalem Zinsumfeld einordnet.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +6,9 % Wochenhoch / Wochentief 19,04$ / 17,85$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 4,46 Mrd.USD

Stand: 29.08.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 19,04$ und das Wochentief bei 17,85$ die zunächst wichtigsten Marken.

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