Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 35/26
Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 35/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Deutsche Bank
Performance KW 35/26: +9,47 %
Performance KW 35/26: +9,47 %
DAX Top 1
Heidelberg Materials
Performance KW 35/26: +7,84 %
Performance KW 35/26: +7,84 %
DAX Top 2
Zalando
Performance KW 35/26: +7,78 %
Performance KW 35/26: +7,78 %
DAX Top 3
BMW
Performance KW 35/26: +7,73 %
Performance KW 35/26: +7,73 %
DAX Top 4
Scout24
Performance KW 35/26: +6,86 %
Performance KW 35/26: +6,86 %
DAX Top 5
Siemens Energy
Performance KW 35/26: -0,72 %
Performance KW 35/26: -0,72 %
DAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 35/26: -1,14 %
Performance KW 35/26: -1,14 %
DAX Flop 2
Fresenius Medical Care
Performance KW 35/26: -2,51 %
Performance KW 35/26: -2,51 %
DAX Flop 3
Deutsche Telekom
Performance KW 35/26: -2,61 %
Performance KW 35/26: -2,61 %
DAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 35/26: -3,10 %
Performance KW 35/26: -3,10 %
DAX Flop 5
Nemetschek
Performance KW 35/26: +12,71 %
Performance KW 35/26: +12,71 %
TecDAX Top 1
United Internet
Performance KW 35/26: +11,27 %
Performance KW 35/26: +11,27 %
TecDAX Top 2
ATOSS Software
Performance KW 35/26: +8,11 %
Performance KW 35/26: +8,11 %
TecDAX Top 3
Bechtle
Performance KW 35/26: +6,92 %
Performance KW 35/26: +6,92 %
TecDAX Top 4
IONOS Group
Performance KW 35/26: +6,45 %
Performance KW 35/26: +6,45 %
TecDAX Top 5
Qiagen
Performance KW 35/26: -3,10 %
Performance KW 35/26: -3,10 %
TecDAX Flop 1
SMA Solar Technology
Performance KW 35/26: -3,20 %
Performance KW 35/26: -3,20 %
TecDAX Flop 2
Verbio
Performance KW 35/26: -3,32 %
Performance KW 35/26: -3,32 %
TecDAX Flop 3
SILTRONIC AG
Performance KW 35/26: -4,90 %
Performance KW 35/26: -4,90 %
TecDAX Flop 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 35/26: -5,06 %
Performance KW 35/26: -5,06 %
TecDAX Flop 5
Salesforce
Performance KW 35/26: +23,00 %
Performance KW 35/26: +23,00 %
US 30 Top 1
Microsoft
Performance KW 35/26: +7,63 %
Performance KW 35/26: +7,63 %
US 30 Top 2
NVIDIA
Performance KW 35/26: +5,29 %
Performance KW 35/26: +5,29 %
US 30 Top 3
Apple
Performance KW 35/26: +3,43 %
Performance KW 35/26: +3,43 %
US 30 Top 4
3M
Performance KW 35/26: -2,60 %
Performance KW 35/26: -2,60 %
US 30 Top 5
McDonald's
Performance KW 35/26: -2,66 %
Performance KW 35/26: -2,66 %
US 30 Flop 1
Caterpillar
Performance KW 35/26: -2,88 %
Performance KW 35/26: -2,88 %
US 30 Flop 2
Nike (B)
Performance KW 35/26: -3,37 %
Performance KW 35/26: -3,37 %
US 30 Flop 3
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 35/26: +19,87 %
Performance KW 35/26: +19,87 %
US Tech 100 Top 1
Synopsys
Performance KW 35/26: +16,15 %
Performance KW 35/26: +16,15 %
US Tech 100 Top 2
Fortinet
Performance KW 35/26: +15,53 %
Performance KW 35/26: +15,53 %
US Tech 100 Top 3
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 35/26: +15,17 %
Performance KW 35/26: +15,17 %
US Tech 100 Top 4
Palo Alto Networks
Performance KW 35/26: +11,53 %
Performance KW 35/26: +11,53 %
US Tech 100 Top 5
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 35/26: -9,14 %
Performance KW 35/26: -9,14 %
US Tech 100 Flop 1
SanDisk Corporation
Performance KW 35/26: -9,85 %
Performance KW 35/26: -9,85 %
US Tech 100 Flop 2
Rocket Lab Corporation
Performance KW 35/26: -14,03 %
Performance KW 35/26: -14,03 %
US Tech 100 Flop 3
Marvell Technology
Performance KW 35/26: -15,02 %
Performance KW 35/26: -15,02 %
US Tech 100 Flop 4
PayPal
Performance KW 35/26: -19,37 %
Performance KW 35/26: -19,37 %
US Tech 100 Flop 5
Deutsche Bank
Performance KW 35/26: +9,47 %
Performance KW 35/26: +9,47 %
Eurozone 50 Top 1
BMW
Performance KW 35/26: +7,73 %
Performance KW 35/26: +7,73 %
Eurozone 50 Top 2
Siemens
Performance KW 35/26: +5,67 %
Performance KW 35/26: +5,67 %
Eurozone 50 Top 3
Mercedes-Benz Group
Performance KW 35/26: +5,40 %
Performance KW 35/26: +5,40 %
Eurozone 50 Top 4
Deutsche Boerse
Performance KW 35/26: +4,33 %
Performance KW 35/26: +4,33 %
Eurozone 50 Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 35/26: -2,61 %
Performance KW 35/26: -2,61 %
Eurozone 50 Flop 1
Vinci
Performance KW 35/26: -4,33 %
Performance KW 35/26: -4,33 %
Eurozone 50 Flop 2
TotalEnergies
Performance KW 35/26: -4,91 %
Performance KW 35/26: -4,91 %
Eurozone 50 Flop 3
BNP Paribas (A)
Performance KW 35/26: -5,64 %
Performance KW 35/26: -5,64 %
Eurozone 50 Flop 4
ENI
Performance KW 35/26: -6,41 %
Performance KW 35/26: -6,41 %
Eurozone 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 35/26: +7,06 %
Performance KW 35/26: +7,06 %
CH 20 Top 1
Partners Group Holding
Performance KW 35/26: +5,75 %
Performance KW 35/26: +5,75 %
CH 20 Top 2
Sika
Performance KW 35/26: +5,60 %
Performance KW 35/26: +5,60 %
CH 20 Top 3
Nestle
Performance KW 35/26: -2,03 %
Performance KW 35/26: -2,03 %
CH 20 Top 4
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 35/26: -2,37 %
Performance KW 35/26: -2,37 %
CH 20 Top 5
STRABAG
Performance KW 35/26: +19,64 %
Performance KW 35/26: +19,64 %
AT 20 Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 35/26: +9,79 %
Performance KW 35/26: +9,79 %
AT 20 Top 2
voestalpine
Performance KW 35/26: +8,76 %
Performance KW 35/26: +8,76 %
AT 20 Top 3
OMV
Performance KW 35/26: -1,09 %
Performance KW 35/26: -1,09 %
AT 20 Top 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 35/26: -1,27 %
Performance KW 35/26: -1,27 %
AT 20 Top 5
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 35/26: +15,29 %
Performance KW 35/26: +15,29 %
HK 50 Top 1
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 35/26: +12,93 %
Performance KW 35/26: +12,93 %
HK 50 Top 2
China Petroleum & Chemical (H)
Performance KW 35/26: +9,24 %
Performance KW 35/26: +9,24 %
HK 50 Top 3
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 35/26: +8,74 %
Performance KW 35/26: +8,74 %
HK 50 Top 4
China Life Insurance (H)
Performance KW 35/26: +7,82 %
Performance KW 35/26: +7,82 %
HK 50 Top 5
Alibaba Group Holding
Performance KW 35/26: -6,41 %
Performance KW 35/26: -6,41 %
HK 50 Flop 1
Meituan Registered (B)
Performance KW 35/26: -6,81 %
Performance KW 35/26: -6,81 %
HK 50 Flop 2
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 35/26: -8,57 %
Performance KW 35/26: -8,57 %
HK 50 Flop 3
Aluminum of China (H)
Performance KW 35/26: -13,65 %
Performance KW 35/26: -13,65 %
HK 50 Flop 4
Henderson Land Development
Performance KW 35/26: -17,75 %
Performance KW 35/26: -17,75 %
HK 50 Flop 5
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