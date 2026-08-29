Vodafone-Aktie: Vom Tief verdoppelt – Aufwärtstrend vor Bewährungsprobe

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 1,3655 Euro (27. August 2026). Damit notiert die Vodafone-Aktie nur rund 5 Prozent unter dem Dreijahreshoch von 1,4380 Euro und bewegt sich klar in der oberen Region der jüngsten Handelsspanne. Gegenüber dem Dreijahrestief bei 0,7530 Euro entspricht das einem Plus von gut 81 Prozent. Charttechnisch befindet sich der Wert damit in einer reifen Aufwärtsbewegung, die zwar bereits einen großen Teil des Erholungspotenzials ausgeschöpft hat, aber bislang keine abgeschlossene Topbildung erkennen lässt.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Vodafone-Group-Aktie einen klaren Wandel im Chartbild. Nach einer längeren Phase seit Mitte 2023 mit Kursen überwiegend zwischen 0,80 und 0,95 Euro kam es im Frühjahr 2025 zunächst zu einem Rückschlag bis auf das Dreijahrestief bei 0,7530 Euro am 10. April 2025. Von dort startete jedoch eine dynamische Trendwende. Ab Sommer 2025 setzte sich ein stabiler Aufwärtstrend durch, der in mehreren Wellen nach oben führte und schließlich im Juli 2026 im bisherigen Dreijahreshoch bei 1,4380 Euro am 28. Juli 2026 gipfelte. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief mehr als verdoppelt und das technische Bild klar zugunsten der Bullen gedreht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

Die Kursentwicklung der vergangenen Monate mit Notierungen überwiegend zwischen etwa 1,20 und 1,38 Euro sowie dem starken Anstieg seit Jahresbeginn 2026 deutet auf eine klar ansteigende 200-Tage-Linie hin. Eine konservative Näherung legt die langfristige Durchschnittslinie aktuell im Bereich um rund 1,25 Euro nahe. Damit handelt die Aktie mit einem Aufschlag von etwa 9 Prozent über der 200-Tage-Linie. Dieser Abstand signalisiert einen etablierten Aufwärtstrend, ohne in einen extrem überhitzten Bereich vorzudringen. Solange der Kurs oberhalb dieser Zone bleibt und Rücksetzer im Bereich der gleitenden Durchschnittslinie aufgefangen werden, bleibt der mittelfristige Trend intakt.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Chart eine erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 1,30 bis 1,32 Euro herausgebildet, wo der Kurs seit März 2026 mehrfach nach Korrekturen wieder nach oben drehte. Darunter folgt eine breitere Auffangzone um 1,20 bis 1,22 Euro, die Ende Juni 2026 getestet wurde und als mittelfristige Trendabsicherung gilt. Noch tiefer stellt der Bereich um 1,00 Euro eine markante psychologische und charttechnische Unterstützung dar, in dem die Aktie im Herbst 2025 längere Zeit konsolidierte. Auf der Oberseite verläuft der zentrale Widerstand in der Zone von 1,40 bis 1,44 Euro mit dem Dreijahreshoch bei 1,4380 Euro als markantem Deckel. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Aufwärtstrend bestätigen und neues Potenzial eröffnen, während erneute Rückschläge aus dieser Region die aktuelle Konsolidierung im Bereich um 1,36 bis 1,38 Euro verlängern könnten.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vodafone Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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