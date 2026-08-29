Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

AIB Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,79 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +70,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in AIB Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +311,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. AIB Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +6,79 % Dividendenrendite bietet AIB Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +70,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen AIB Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,79 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,26. AIB Group weist eine Marktkapitalisierung von 22,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,79 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

AIB Group ist eine führende irische Bank, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Hypotheken und digitale Lösungen anbietet. Sie ist eine der größten Banken in Irland und konkurriert mit Bank of Ireland und Ulster Bank. AIB setzt auf digitale Transformation und nachhaltige Finanzierungsinitiativen als Alleinstellungsmerkmale.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. AIB Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +70,99 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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AIB Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die AIB Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,41 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,79 %, eine Investition von etwa 176.731€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,657850 +33,41 % +6,79 % 2025 0,493120 +85,61 % +7,52 % 2024 0,265680 +328,52 % +5,73 % 2023 0,062 +37,78 % +1,67 % 2022 0,045000 0,00 % +2,17 %

Warum AIB Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +6,79 %

Stetiges Dividendenwachstum: +70,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,26

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 14.728 € 3.000 € 44.183 € 6.000 € 88.366 € 12.000 € 176.731 €

AIB Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,65 % 1 Monat -1,74 % 3 Monate +6,75 % 1 Jahr +50,84 %

Informationen zur AIB Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. AIB Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,67 Mrd. € wert.

AIB Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIB Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIB Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.