11,3 Prozent Minus: Bei Viromed Medical beginnt die Suche nach dem Boden

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, wie belastbar die von der Gesellschaft dargestellte private Finanzierung durch die Familie Perbandt ist und welche Konsequenzen sich daraus für Bewertung und Vertrauen ergeben. Mehrere Diskutanten versuchen, die in einer EQS-Mitteilung genannten 16,6 Millionen Euro an bereitgestellten Mitteln mit den veröffentlichten Abschlüssen in Einklang zu bringen. Ein Teil der Community hält das Konstrukt für plausibel: Demnach könnten schwer eintreibbare Forderungen in Millionenhöhe von einem Dritten – mutmaßlich aus dem Umfeld des Gründers – zum Nennwert übernommen worden sein. In dieser Lesart würde Viromed liquide Mittel erhalten, ohne hohe Abschreibungen ausweisen zu müssen. Die Bilanz bliebe optisch stabil, während die operative Entwicklung unverändert bliebe. Diese Darstellung wird im Forum als mögliche Erklärung dafür gesehen, warum bestimmte Effekte in den Abschlüssen nicht klar sichtbar sind.

Die Aktie der Viromed Medical AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Börsencommunity. Trotz einer positiven Unternehmensmeldung zur Marktzulassung in der Türkei verlor das Papier auf Wochensicht 11,3 Prozent und pendelte zwischen 7,15 Euro am oberen und 6,40 Euro am unteren Ende der Handelsspanne. Auslöser der intensiven Diskussion war weniger die operative Entwicklung, sondern vor allem die jüngste Kommunikation zur Finanzierung durch Unternehmensgründer Uwe Perbandt und dessen gemeldete Aktienverkäufe.

Andere Stimmen bleiben skeptisch. Sie bemängeln, dass sich die genannten Summen und Zahlungsströme aus den veröffentlichten Unterlagen nicht eindeutig nachvollziehen lassen. Kritisiert wird insbesondere die Wortwahl, wonach Mittel „bereitgestellt“ worden seien, obwohl bei einer Verrechnung mit bestehenden Forderungen eher von einer Rückführung oder Kompensation zu sprechen wäre. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Jahresergebnis 2025 nach Einschätzung einzelner Nutzer vor allem durch bilanzielle Effekte wie latente Steuern, Bewertungsergebnisse aus der Erstkonsolidierung und aktivierte Entwicklungskosten positiv geworden sei, während das operative Geschäft aus dieser Sicht noch deutlich defizitär sei. Diese Einschätzungen sind Meinungen aus dem Forum und nicht als gesicherte Fakten zu werten.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Rolle der Aktienverkäufe des Gründers. Ein Teil der Community wertet die angekündigten Verkäufe als konsequenten Schritt, um den relyon-Erwerb, Forschung und Working Capital zu finanzieren, und verweist auf die rechtliche Verbindlichkeit offizieller EQS-Mitteilungen. Andere sehen darin ein „Geschmäckle“, da zuvor über Jahre erhebliche Aktienverkäufe erfolgt sein sollen und nun erneut Stücke auf den Markt kommen. Die Hoffnung mancher Anleger richtet sich auf eine klarere Aufschlüsselung der Mittelverwendung im anstehenden Halbjahresabschluss, um das Vertrauen zu stärken.

ViroCAP, Türkei und Lunge – großer Markt, große Erwartungen

Auf der positiven Seite dominiert im Forum der Blick auf das operative Potenzial. Die in dieser Woche gemeldete ÜTS-Registrierung für ViroCAP in der Türkei wird als wichtiger Meilenstein gewertet. Das Unternehmen kann damit bestehende Bestellungen ausliefern; im Forum ist von rund 2.000 Geräten die Rede, was als erheblicher Startimpuls für den Markteintritt interpretiert wird. Mehrere Nutzer betonen die Bedeutung der Türkei über den Binnenmarkt hinaus, da das Land als Knotenpunkt im Gesundheitstourismus gilt und damit eine Hebelwirkung in andere Regionen entfalten könnte. Die kompakte, netzunabhängige Kaltplasma-Technologie wird insbesondere für Länder mit ländlichen Strukturen und teils dünner medizinischer Versorgung als vorteilhaft angesehen.

Ein wiederkehrendes Argument der Optimisten ist das Plattformpotenzial der Kaltplasmatechnologie. In der Community wird erwartet, dass bereits wenige tausend installierte ViroCAP-Geräte über den Verkauf von Verbrauchsmaterialien wie sogenannten Spacern einen erheblichen, wiederkehrenden Umsatzstrom generieren könnten. Auf dieser Basis werden im Forum Unternehmensbewertungen im hohen dreistelligen Millionenbereich bis hin zu Milliardenszenarien diskutiert, insbesondere für den Fall, dass die laufende Lungenforschung erfolgreich publiziert und in die klinische Praxis überführt wird. Einzelne Nutzer verweisen auf einen aus ihrer Sicht medizinischen Durchbruch bei einer schweren Komplikation nach Lungentransplantation und leiten daraus langfristig auch Chancen in der Krebsbehandlung ab. Diese Einschätzungen sind spekulative Erwartungen der Community und derzeit nicht durch neue, allgemein zugängliche wissenschaftliche Publikationen belegt.

Hohe Bewertung, dünne Umsätze – Spagat am Markt

Dem stehen deutlich skeptischere Stimmen gegenüber, die vor allem die aktuelle Bewertung ins Verhältnis zur Ertragslage setzen. Bei einem KGV des Vorjahres von 120,67 und nach Forenmeinung bislang geringen nachweisbaren Umsätzen halten einige Nutzer die Marktkapitalisierung für ambitioniert. Sie warnen, dass ohne klar belegbare Umsatzdynamik mit ViroCAP und anderen Produkten der Kurs weiter unter Druck geraten und im Extremfall eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung notwendig werden könnte. Kursziele im Bereich von 4 bis 5 Euro werden als persönliche Erwartungen einzelner Teilnehmer genannt, ohne dass diese durch neue Fakten untermauert wären.

Unterstützung findet der Vorstand bei einem Teil der Community durch den Verweis auf den Aufsichtsratsvorsitzenden, der als erfahrener Kapitalmarktexperte gilt. Daraus wird die Erwartung abgeleitet, dass die Darlehensstruktur und die jüngsten EQS-Mitteilungen sorgfältig geprüft worden seien und keine Unregelmäßigkeiten zu erwarten seien. Andere Anleger sehen darin zwar einen Vertrauensanker, pochen aber weiterhin auf eine detailliertere Darstellung der Finanzierungsströme, um die Diskrepanz zwischen hoher Bewertung und bislang begrenzter Transparenz zu verringern.

Für die kommende Woche richten sich die Blicke der Community vor allem auf zwei Ebenen: charttechnisch auf die Marke von 6,40 Euro als kurzfristige Unterstützung und das Wochenhoch bei 7,15 Euro als ersten Widerstand, fundamental auf mögliche weitere Informationen zur relyon-Transaktion, zur Auslieferung der türkischen Bestellungen und auf Hinweise zum Zeitplan der erwarteten Lungenstudie. Zudem wird der anstehende Halbjahresabschluss als Chance gesehen, offene Fragen zur Mittelverwendung und zur operativen Ertragskraft klarer zu beantworten. Zwischen Hoffnungen auf einen Durchbruch der Kaltplasmatechnologie und der Sorge vor einer Korrektur einer hoch bewerteten Wachstumsstory bleibt die Viromed-Aktie damit auch in der neuen Woche ein emotional aufgeladenes Diskussionsthema.

Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -11,3 % Wochenhoch / Wochentief 7,15€ / 6,40€ KGV (Vorjahr) 120,67

Stand: 29.08.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,15€ und das Wochentief bei 6,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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