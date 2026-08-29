Die Lang & Schwarz-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

Im Forum prallen zwei Lager aufeinander. Kritische Stimmen sehen im 4M-Modell vor allem eine Reaktion auf den Verlust des TR-Geschäfts. Nach dieser Lesart habe der Vorstand die Tragweite des TR-Ausstiegs unterschätzt und die Kommunikation so gestaltet, dass lange der Eindruck entstanden sei, TR könne Teil des neuen Systems werden. Dass sich dies als Illusion erwiesen habe, wird als Beleg für strategische Fehleinschätzungen und mangelnde Transparenz gewertet. Die Spekulation, 4M sei eher eine nachgeschobene Antwort als ein langfristig vorbereiteter Plan, wird mehrfach geäußert, bleibt aber unbestätigt und spiegelt vor allem die Enttäuschung über den Bruch mit TR wider.

Die Aktie von Lang & Schwarz stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Anleger. Nach einer Wochenperformance von rund minus 7,5 Prozent, einem Rutsch bis auf 17,25 Euro und erhöhtem Handelsvolumen rückte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt der Diskussionen: die Frage, ob das geplante Multi-Market-Maker-Modell (4M/MMMM) den Wegfall des exklusiven Orderflows über Trade Republic (TR) operativ und ergebnismäßig kompensieren kann.

Dem gegenüber steht eine Gruppe von Anlegern, die das 4M-Modell als strukturelle Chance interpretiert. In ihrer Sicht könnte eine Plattform, auf der mehrere Market Maker um den besten Preis konkurrieren, zusätzlichen Orderflow anziehen, den Lang & Schwarz bislang gar nicht erreicht hat. In Verbindung mit regulatorischen Anforderungen an „Best Execution“ sehen diese Anleger Single-Market-Maker-Börsen als Auslaufmodell. Selbst bei sinkenden Margen pro Trade könnten Skalierungseffekte bei einem relativ kleinen Haus wie Lang & Schwarz nach ihrer Einschätzung zu einem deutlichen Ergebnishebel führen. Diese Erwartungen sind klar als Spekulation der Community zu werten, da konkrete wirtschaftliche Kennzahlen oder Partnernamen zum 4M-Modell bislang nicht veröffentlicht wurden.

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Zwischen Misstrauen und Fundamentaldaten

Ein zweiter zentraler Diskussionsstrang dreht sich um das Verhältnis von Fundamentaldaten und Managementqualität. Mehrere Beiträge verweisen auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Vorjahres von 4,35 und die im Branchenvergleich überschaubare Marktkapitalisierung von rund 172 Millionen Euro. Daraus leiten einige Nutzer die Einschätzung ab, die Aktie sei fundamental günstig bewertet. Gleichzeitig wird wiederholt gefragt, warum trotz dieser Kennzahlen kaum institutionelle Investoren einsteigen. Als Erklärung wird im Forum ein Imageproblem des Unternehmens vermutet, das sich aus Altlasten wie Cum-Ex- und Cum-Cum-Verfahren, dem Verlust des TR-Orderflows und der Unsicherheit über ein „tragfähiges Geschäftsmodell“ speise. Diese Einschätzungen sind Meinungen der Community; belastbare Daten zu institutionellen Halterstrukturen oder konkreten Investorenurteilen werden nicht genannt.

Besonders scharf fällt die Kritik am Vorstand aus. Mehrere Nutzer bemängeln, dass auf der Hauptversammlung und in Interviews zu viele vage Formulierungen und zu wenig konkrete Zahlen zur künftigen Ertragsbasis geliefert worden seien. Das Vertrauen sei „angeknackst“, der Vorstand habe bislang nicht bewiesen, dass er das ihm anvertraute Kapital effizient einsetzen könne. Die Entscheidung, statt einer höheren Dividende Liquidität im Unternehmen zu belassen, wird von einigen als vertane Chance gesehen, selbst über das Kapital zu verfügen, statt auf Investitionsentscheidungen des Managements zu vertrauen. Andere verweisen dagegen auf die Notwendigkeit, finanzielle Spielräume für den Umbau des Geschäftsmodells und den Ausbau der IT zu sichern.

Technische Stärke, strategische Fragezeichen

Positiv wird im Forum mehrfach die technologische Basis von Lang & Schwarz hervorgehoben. Das interne Handelssystem sei nach Angaben von Teilnehmern der Hauptversammlung komplett neu aufgesetzt worden und habe in der Vergangenheit deutlich höhere Trade-Spitzen problemlos verarbeitet. Zudem wird ein neues IT-Tool erwähnt, das die Auflage strukturierter Produkte weitgehend automatisiert und die Produktpalette in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet habe. Auch das wachsende Volumen bei wikifolio wird als potenzieller Ertragstreiber gesehen. Diese Punkte werden von der Community als Indiz dafür gewertet, dass die operative Plattform skalierbar und für höhere Volumina gerüstet ist.

Gleichzeitig bleiben zentrale strategische Fragen offen. Im Forum wird wiederholt gefordert, der Vorstand müsse klarer darlegen, wie genau mit dem neuen Modell Geld verdient werden soll, wie sich Margen und Volumina im Wettbewerb mit finanzstärkeren Konkurrenten entwickeln könnten und in welchem Zeitrahmen mit einem Abschluss der juristischen Altlasten zu rechnen ist. Die Erwartung, dass zu den kommenden Quartalszahlen ein Analysten- oder Investoren-Call stattfinden soll, wird als Chance gesehen, einige dieser Punkte zu klären. Bis dahin sprechen viele Nutzer von einem „Blindflug“: Fundamentaldaten und technische Infrastruktur werden zwar positiv bewertet, doch die künftige Ertragsbasis nach dem TR-Ausstieg bleibt für die Community schwer greifbar.

Für die kommende Woche rücken aus Sicht der Diskutanten vor allem zwei Kursmarken in den Fokus: Auf der Unterseite gilt das jüngste Wochentief bei 17,25 Euro als kurzfristige Unterstützung, auf der Oberseite das Wochenhoch bei 19,70 Euro als erster relevanter Widerstand. Operativ richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Quartalszahlen und einen angekündigten Unternehmens-Call, in dem das Management Details zum Multi-Market-Maker-Modell, zu möglichen Kostensenkungen und zum Stand der juristischen Verfahren liefern soll. Ob es gelingt, das angekratzte Vertrauen zu stabilisieren, dürfte entscheidend dafür sein, ob die aktuelle Schwächephase der Aktie als Einstiegsgelegenheit oder als Vorbote weiterer Enttäuschungen in die Geschichte der Lang-&-Schwarz-Aktie eingeht.

Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,5 % Wochenhoch / Wochentief 19,70€ / 17,25€ KGV (Vorjahr) 4,35 Marktkapitalisierung 171,77 Mio.EUR

Stand: 29.08.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 19,70€ und das Wochentief bei 17,25€ die zunächst wichtigsten Marken.