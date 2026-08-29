Syrien verzeichnet erste internationale Kartentransaktion seit mehr als 15 Jahren mit Mastercard und der QNB Group

DAMASKUS, Syrien, 29. August 2026 /PRNewswire/ -- Mastercard und die QNB Group haben die erste internationale Kartenzahlung in Syrien seit mehr als 15 Jahren abgewickelt – ein wichtiger Meilenstein bei der Modernisierung des syrischen Zahlungsverkehrs-Ökosystems.

Nach der technischen Wiederanbindung des syrischen Zahlungsökosystems an das globale Netzwerk von Mastercard wickelte die QNB Syria die erste Point-of-Sale-Transaktion (POS) bei einem zugelassenen lokalen Händler unter Verwendung einer international ausgestellten Mastercard-Karte ab.

Die Transaktion schafft die Grundlage für die Akzeptanz internationaler Zahlungen in Syrien und trägt dazu bei, Verbraucher, Unternehmen und Finanzinstitute an die globale digitale Wirtschaft anzubinden sowie die langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern.

„Die Durchführung der ersten internationalen Kartentransaktion in Syrien seit mehr als 15 Jahren ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Zahlungsökosystems des Landes. Diese Errungenschaft verdeutlicht den Wert der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bei der Ermöglichung sicherer internationaler Zahlungsabwicklung, der Förderung des Handels und der Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung", Seine Exzellenz Mohammed Safwat Raslan, Gouverneur der Zentralbank von Syrien.

Yousef Mahmoud Al-Neama, Group Chief Business Officer der QNB Group, kommentierte diesen Erfolg wie folgt: „Die erfolgreiche Abwicklung der ersten internationalen Kartentransaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der syrischen Zahlungslandschaft dar. Indem wir Händler an internationale Zahlungsmöglichkeiten anbinden, ermöglichen wir Unternehmen, ihren Kunden mehr Auswahl und Komfort zu bieten und unterstützen gleichzeitig den Übergang zu einem moderneren und sichereren digitalen Zahlungsökosystem. Dieser Erfolg spiegelt zudem das anhaltende Engagement der Gruppe für Zahlungsinnovationen und die digitale Transformation in allen Märkten wider, in denen sie tätig ist."